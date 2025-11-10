Zaloguj się lub Zarejestruj

Reboot Buffy: Postrach wampirów z nowym terminem premiery. Ale jedna rzecz wciąż pozostaje niepewna

Jakub Piwoński
2025/11/10 20:30
0
0

Czy ten powrót jest zbyt dużym ryzykiem?

Fani Buffy Summers mogą szykować się na powrót ukochanej pogromczyni wampirów. Po ponad dwóch dekadach od zakończenia oryginalnego serialu Sarah Michelle Gellar ponownie wcieli się w tytułową bohaterkę w nowej wersji Buffy: Postrach wampirów, przygotowywanej dla platformy Hulu (premiera w Polsce na Disney+). Według informacji podanych przez Variety, premiera planowana jest na 2026 rok.

Buffy: Postrach wampirów
Buffy: Postrach wampirów

Nowa Buffy wyląduje na Disney+ w 2026

Nie wszystko jednak jest przesądzone. Choć zdjęcia do odcinka pilotażowego odbyły się na początku tego roku, Hulu wciąż nie zamówiło pełnego sezonu. Na razie wszystko wskazuje, że jest to jedynie formalność, ale w przeszłości zdarzały się przypadki, gdy drogie piloty nigdy nie doczekały się kontynuacji — jak choćby Bloodmoon, spin-off Gry o Tron, który kosztował ponad 30 milionów dolarów i został skasowany po jednym odcinku.

GramTV przedstawia:

Ostrożność Hulu nie dziwi. Buffy: Postrach wampirów to kultowa marka z ogromnym gronem oddanych fanów, dlatego reboot musi zachować balans między szacunkiem dla oryginału a świeżym podejściem. Udział Sarah Michelle Gellar to niewątpliwie największy magnes dla widzów, ale jednocześnie ogromna odpowiedzialność dla twórców, którzy muszą dorównać legendzie pierwowzoru. Warto dodać, że w nowej wersji pojawi się kolejna Pogromczyni – Nova, w którą wcieli się Ryan Kiera Armstrong.

Jeśli Hulu podejmie decyzję o kontynuacji w najbliższych miesiącach, premiera pod koniec 2026 roku wydaje się realna. Seria ma być krótsza niż oryginał – najpewniej 8–10 odcinków – co jest dziś standardem w produkcjach streamingowych. Alternatywnym terminem mogłaby być wiosna 2027 roku, kiedy przypadnie 30. rocznica powstania serialu. Jeśli produkcja zachowa choć część magii oryginału, Hulu może mieć w rękach murowany hit.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/buffy-the-vampire-slayer-reboot-gets-updated-release-window-but-theres-a-catch/

Tagi:

Popkultura
horror
reboot
wampiry
Hulu
dark fantasy
Disney +
Buffy postrach wampirów
Sarah Michelle Gellar
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112