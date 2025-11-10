Reboot Buffy: Postrach wampirów z nowym terminem premiery. Ale jedna rzecz wciąż pozostaje niepewna

Fani Buffy Summers mogą szykować się na powrót ukochanej pogromczyni wampirów. Po ponad dwóch dekadach od zakończenia oryginalnego serialu Sarah Michelle Gellar ponownie wcieli się w tytułową bohaterkę w nowej wersji Buffy: Postrach wampirów, przygotowywanej dla platformy Hulu (premiera w Polsce na Disney+). Według informacji podanych przez Variety, premiera planowana jest na 2026 rok.

Nowa Buffy wyląduje na Disney+ w 2026

Nie wszystko jednak jest przesądzone. Choć zdjęcia do odcinka pilotażowego odbyły się na początku tego roku, Hulu wciąż nie zamówiło pełnego sezonu. Na razie wszystko wskazuje, że jest to jedynie formalność, ale w przeszłości zdarzały się przypadki, gdy drogie piloty nigdy nie doczekały się kontynuacji — jak choćby Bloodmoon, spin-off Gry o Tron, który kosztował ponad 30 milionów dolarów i został skasowany po jednym odcinku.