The Running Man w widowiskowym zwiastunie. Remake kultowego filmu akcji zapowiada się wyśmienicie

To może być jeden z najlepszych akcyjniaków tego roku.

Paramount Pictures szykuje się do premiery kolejnego wielkiego hitu po wydanej niedawno finałowej odsłonie Mission: Impossible. Wytwórnia zaprezentowała pierwszy zwiastun The Running Man, czyli remake’u kultowego Uciekiniera z Arnoldem Schwarzeneggerem. Za nową wersję odpowiadają twórcy Baby Driver oraz 21 Jump Street, a w głównej roli zobaczymy Glena Powella, czyli gwiazdę Top Gun: Maverick i Twisters. Zwiastun The Running Man zobaczycie poniżej.

The Running Man – pierwszy zwiastun remake’u Uciekiniera

Historia opowiada o najchętniej oglądanym programie telewizyjnym The Running Man — śmiertelnej rywalizacji, w której uczestnicy, zwani Biegaczami, muszą przetrwać 30 dni, będąc ściganymi przez zawodowych zabójców. Każdy ich ruch jest transmitowany na żywo dla spragnionej krwi publiczności, a z każdym dniem nagroda pieniężna rośnie. Zdesperowany, by uratować swoją chorą córkę, robotnik Ben Richards (Glen Powell) zostaje przekonany przez charyzmatycznego, lecz bezwzględnego producenta programu, Dana Killiana (Josh Brolin), by wziąć udział w grze jako ostateczne rozwiązanie. Jednak buntownicza natura Bena, jego instynkt i determinacja sprawiają, że niespodziewanie staje się ulubieńcem widzów — i zagrożeniem dla całego systemu. Wraz ze wzrostem oglądalności rośnie również niebezpieczeństwo, a Ben musi przechytrzyć nie tylko Łowców, ale i całe społeczeństwo uzależnione od oglądania jego upadku.