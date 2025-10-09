Ghost of Yotei z problemami. Nowy exclusive PlayStation nie zachwyca wynikami

Ghost of Yotei miało być kolejnym dużym sukcesem PlayStation Studios, jednak po tygodniu od premiery sytuacja tytułu nie wygląda najlepiej. Sony nie ujawniło jeszcze oficjalnych wyników sprzedaży, co może sugerować, że gra nie przekroczyła progu miliona sprzedanych egzemplarzy.

Ghost of Yotei – wyniki sprzedaży mogą rozczarować Sony

W sieci pojawiają się niepotwierdzone doniesienia o rzekomo świetnych wynikach gry, jednak trudno je zweryfikować. Wiadomo jedynie, że w Wielkiej Brytanii sprzedaż pudełkowa była o 40% niższa niż w przypadku Ghost of Tsushima. Trzeba jednak pamiętać, że rynek fizycznych kopii z roku na rok traci na znaczeniu, ustępując miejsca dystrybucji cyfrowej.