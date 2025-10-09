Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yotei z problemami. Nowy exclusive PlayStation nie zachwyca wynikami

Mikołaj Berlik
2025/10/09 12:45
1
0

Nowy exclusive PlayStation nie notuje takich wyników, jakich oczekiwało Sony. Dane z Twitcha i PS Store sugerują umiarkowane zainteresowanie grą.

Ghost of Yotei miało być kolejnym dużym sukcesem PlayStation Studios, jednak po tygodniu od premiery sytuacja tytułu nie wygląda najlepiej. Sony nie ujawniło jeszcze oficjalnych wyników sprzedaży, co może sugerować, że gra nie przekroczyła progu miliona sprzedanych egzemplarzy.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Ghost of Yotei – wyniki sprzedaży mogą rozczarować Sony

W sieci pojawiają się niepotwierdzone doniesienia o rzekomo świetnych wynikach gry, jednak trudno je zweryfikować. Wiadomo jedynie, że w Wielkiej Brytanii sprzedaż pudełkowa była o 40% niższa niż w przypadku Ghost of Tsushima. Trzeba jednak pamiętać, że rynek fizycznych kopii z roku na rok traci na znaczeniu, ustępując miejsca dystrybucji cyfrowej.

Dane z Twitchtrackera również nie napawają optymizmem. Ghost of Yotei spadło z 111 tys. widzów drugiego października do około 20 tys. obecnie, co plasuje tytuł dopiero na 14. miejscu w rankingu Twitcha. Dla porównania, humorystyczne Megabonk przyciąga nawet 90 tys. widzów dziennie. Na PS Store gra zebrała 24 tys. ocen ze średnią 4,84/5, podczas gdy Ghost of Tsushima ma ich już ponad 272 tys.

GramTV przedstawia:

Po licznych kontrowersjach i bojkotach ze strony części społeczności widać, że nowa marka Sony nie zdobyła jeszcze serc graczy. Teraz pozostaje czekać na oficjalne dane sprzedażowe i decyzje firmy dotyczące przyszłości serii.

Tagi:

News
Sony
wyniki sprzedaży
Sucker Punch
Sony Interactive Entertainment
wyniki
PlayStation 5
Sucker Punch Productions
Ghost of Yōtei
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:50

GOT był wydarzeniem, GOY jest "tylko" kontynuacją wybitnej gry, ale mimo wszystko tylko kontynuacją. 




