Nadciąga specjalne wydanie State of Play. Sony szykuje pokaz Ghost of Yōtei

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć Edycję Kolekcjonerską Ghost of Yōtei. Teraz zainteresowani nadchodzącym tytułem mogą wyczekiwać na 10 lipca. To właśnie wtedy odbędzie się bowiem Ghost of Yōtei State of Play.

State of Play z pokazem Ghost of Yōtei już 10 lipca

Odliczanie do premiery Ghost of Yōtei na konsoli PlayStation 5 trwa w najlepsze. Sucker Punch ogłosił szczegóły dotyczące zbliżającego się obszernego pokazu rozgrywki. Już 10 lipca bieżącego roku fani będą mieli okazję do zobaczenia materiałów z gry, prezentowanych w ramach specjalnej edycji programu State of Play.