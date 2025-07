Ghost of Yotei to nowa jakość gier na PlayStation? Porównanie z Ghost of Tsushima

Do sieci trafiło już pierwsze porównanie rozgrywki oraz grafiki z Ghost of Yotei, które zostało zestawione z poprzednią grą Sucker Punch.

Wczorajszy State of Play w całości został poświęcony Ghost of Yotei, czyli najnowszej grze Sucker Punch, której akcja rozgrywa się 300 lat po wydarzeniach znanych z Ghost of Tsushima. Na ponad 20-minutowym materiale mogliśmy zobaczyć długie fragmenty rozgrywki, a także poznać nowe szczegóły historii, w tym przeszłość głównej bohaterki, jak również system walki różnymi nowymi rodzajami broni, mechanizmy, czy też inne nowości, w tym minigry. Na koniec Sony przedstawiło najnowszą wersję PlayStation 5 i pada DualSense z motywem z gry, które trafią do sprzedaży w dniu premiery Ghost of Yotei.

Ghost of Yotei – porównanie graficzne z Ghost of Tsushima

Teraz doskonale znany kanał ElAnalistaDeBits zaprezentował pierwsze bezpośrednie porównanie rozgrywki oraz grafiki Ghost of Yotei z Ghost of Tsushima. Zgodnie z oczekiwaniami najnowsza gra Sucker Punch to nie rewolucja, ale ewolucja względem poprzedniczki, która pod względem oprawy wizualnej wygląda jeszcze lepiej, chociaż Ghost of Tsushima nadal potrafi oczarować swoimi krajobrazami, czy też obraną przez deweloperów oprawą artystyczną. Jednak poziom detali, jakość tekstur, czy też dbałość o modele postaci, oraz efekty cząsteczkowe pokazują, że Ghost of Yotei wykorzysta moc drzemiącą w PlayStation 5.