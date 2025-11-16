Koniec ekskluzywnych gier PlayStation na PC? Najnowsze doniesienia mówią o odwrocie

Jez Corden, redaktor naczelny WindowsCentral i informator związany ze środowiskiem Xbox, zasugerował, że PlayStation może ograniczać swoją działalność w zakresie portowania gier na komputery osobiste. Corden twierdzi, że Sony prawdopodobnie wycofuje się ze strategii wydawania ekskluzywnych gier na PC.

Wskazuje on na fakt, że gry, które PlayStation udostępniło na PC, nie miały dla firmy znaczącego przełożenia finansowego. Uważa się, że wpływ tych gier był znikomy, częściowo dlatego, że ich premiera na komputerach osobistych nastąpiła ze znacznym opóźnieniem w stosunku do debiutu konsolowego. Możliwe jest, że Sony potraktowało te słabe wyniki jako argument za tym, by nie kontynuować dotychczasowego kierunku działania.

PlayStation prawdopodobnie wycofuje się z rynku PC. Przyciski cross-buy oraz ikonografia PlayStation/PC pochodzą ze starych, nieaktualnych wersji i nigdy nie zostaną użyte […] Wygląda na to, że gry, które PlayStation wypuściło na PC, w ogóle nie zrobiły dla nich różnicy. Częściowo dlatego, że ukazały się zbyt późno, ale być może potraktowali to jako dowód, że nie powinni iść dalej w tym kierunku.

Według nieoficjalnych informacji, w przyszłości należy spodziewać się, że gry-usługi, takie jak udany Helldivers 2, nadal będą pojawiać się na różnych platformach jednocześnie. Natomiast kluczowe, flagowe tytuły przeznaczone dla pojedynczego gracza, takie jak Ghost of Yotei, albo nigdy nie opuszczą ekosystemu PlayStation, albo zostaną wydane na PC dopiero po upływie wielu lat.