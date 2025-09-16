Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yotei na nowym zwiastunie. Materiał przybliża nieco motyw zemsty

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 20:40
Sony Interactive Entertainment oraz Sucker Punch Productions opublikowali nowy zwiastun gry Ghost of Yotei zatytułowany “One Thousand Blades”.

Wokół Ghost of Yotei jest ostatnio spora burza z uwagi na kontrowersyjne wpisy jednej z byłych już pracownic studia Sucker Punch. Byłych, bowiem na drugi dzień niejaka Drew Harrison została zwolniona. Niestety dla Sucker Punch, sytuacja miała na tyle dużą siłę, że pomimo szybkiej reakcji mnóstwo graczy nawołuje do bojkotu gry. Twórcy nie załamują jednak rąk i starają się przedstawić produkcję w dobrym świetle, między innymi dzięki nowemu zwiastunowi “One Thousand Blades”.

Ghost of Yotei na nowym zwiastunie

Akcja gry jest osadzona 300 lat po wydarzeniach znanych z Ghost of Tsushima i przedstawia samodzielną historię rozgrywającą się w XVII-wiecznej Japonii. Główna bohaterka Atsu, to najemniczka, która wyrusza na północ, do krainy Ezo, aby pomścić swoją rodzinę zamordowaną wiele lat wcześniej. Jej celem jest odnalezienie i zgładzenie szóstki bezwzględnych banitów. Podczas wędrówki przez nieznane tereny Atsu spotka niespodziewanych sojuszników, stanie przed trudnymi wyborami i być może odnajdzie drogę ku odkupieniu. Zaprezentowany przez Sucker Punch zwiastun ma za zadanie nieco przybliżyć motyw tej zemsty.

Kluczowym elementem rozgrywki w Ghost of Yotei jest przede wszystkim walka mieczem. Twórcy zapewniają, że dzięki haptycznym wibracjom kontrolera DualSense każde cięcie kataną będziemy czuć na palcach. Ponadto możliwości kontrolera mają także wykorzystać łuk oraz hak. Adaptacyjne triggery mają podkreślić napięcie podczas walki.

Ghost of Yotei na premierę trafi wyłącznie na PlayStation 5 już 2 października 2025 roku. Poniżej możecie obejrzeć krótki, aczkolwiek całkiem intensywny zwiastun Ghost of Yotei “One Thousand Blades”.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/09/ghost-of-yotei-one-thousand-blades-trailer

