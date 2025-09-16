Ghost of Yotei na nowym zwiastunie. Materiał przybliża nieco motyw zemsty

Wokół Ghost of Yotei jest ostatnio spora burza z uwagi na kontrowersyjne wpisy jednej z byłych już pracownic studia Sucker Punch. Byłych, bowiem na drugi dzień niejaka Drew Harrison została zwolniona. Niestety dla Sucker Punch, sytuacja miała na tyle dużą siłę, że pomimo szybkiej reakcji mnóstwo graczy nawołuje do bojkotu gry. Twórcy nie załamują jednak rąk i starają się przedstawić produkcję w dobrym świetle, między innymi dzięki nowemu zwiastunowi “One Thousand Blades”.

Ghost of Yotei na nowym zwiastunie

Akcja gry jest osadzona 300 lat po wydarzeniach znanych z Ghost of Tsushima i przedstawia samodzielną historię rozgrywającą się w XVII-wiecznej Japonii. Główna bohaterka Atsu, to najemniczka, która wyrusza na północ, do krainy Ezo, aby pomścić swoją rodzinę zamordowaną wiele lat wcześniej. Jej celem jest odnalezienie i zgładzenie szóstki bezwzględnych banitów. Podczas wędrówki przez nieznane tereny Atsu spotka niespodziewanych sojuszników, stanie przed trudnymi wyborami i być może odnajdzie drogę ku odkupieniu. Zaprezentowany przez Sucker Punch zwiastun ma za zadanie nieco przybliżyć motyw tej zemsty.