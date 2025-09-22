Ghost of Yōtei na kolejnym zwiastunie. Gra w pełni wykorzysta możliwości PS5

Ostatnio twórcy Ghost of Yōtei odnieśli się do zwolnienia jednej z pracowniczek po kontrowersyjnym wpisie. Sony tymczasem nie zwalnia tempa i kontynuuje kampanię promocyjną wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem kolejny zwiastun nowej gry studia Sucker Punch.

Nowy zwiastun Ghost of Yōtei pokazuje, w jaki sposób gra wykorzysta potencjał PlayStation 5

Najnowszy zwiastun zapowiada, że Ghost of Yōtei w pełni wykorzysta moc PlayStation 5. Sony przypomina, że gracze będą mogli podziwiać japońskie krajobrazy w rozdzielczości 4K. Deweloperzy ze studia Sucker Punch nie zapomnieli również o haptycznych wibracjach i adaptacyjnych triggerach kontrolera DualSense. We wspomnianym trailerze nie zabrakło też kolejnych fragmentów rozgrywki, a całość znajdziecie na dole wiadomości.