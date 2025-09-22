Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yōtei na kolejnym zwiastunie. Gra w pełni wykorzysta możliwości PS5

Mikołaj Ciesielski
2025/09/22 21:15
Sony przypomina o nadchodzącej premierze nowej gry twórców Ghost of Tsushima.

Ostatnio twórcy Ghost of Yōtei odnieśli się do zwolnienia jednej z pracowniczek po kontrowersyjnym wpisie. Sony tymczasem nie zwalnia tempa i kontynuuje kampanię promocyjną wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem kolejny zwiastun nowej gry studia Sucker Punch.

Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei

Nowy zwiastun Ghost of Yōtei pokazuje, w jaki sposób gra wykorzysta potencjał PlayStation 5

Najnowszy zwiastun zapowiada, że Ghost of Yōtei w pełni wykorzysta moc PlayStation 5. Sony przypomina, że gracze będą mogli podziwiać japońskie krajobrazy w rozdzielczości 4K. Deweloperzy ze studia Sucker Punch nie zapomnieli również o haptycznych wibracjach i adaptacyjnych triggerach kontrolera DualSense. We wspomnianym trailerze nie zabrakło też kolejnych fragmentów rozgrywki, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu, wędrując po wyspie Ezo śladem grupy sześciu bandytów, dociera do nieodkrytych obszarów – lecz znajduje tam znacznie więcej niż tylko zemstę. Podczas swojej podróży kobieta pozna nieoczekiwanych sojuszników i nawiąże więzi, o których nawet jej się nie śniło – czytamy w opisie gry na stronie PlayStation.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Ghost of Yōtei zadebiutuje na rynku już 2 października 2025. Zgodnie z zapowiedziami nadchodzącą produkcja studia Sucker Punch dostępna będzie wyłącznie na PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/ghost-of-yotei-trailer-highlights-haptic-feedback-adaptive-triggers-and-other-ps5-features

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

