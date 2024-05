Ghost of Tsushima: Director’s Cut podbija listę bestsellerów Steam. Hellblade 2 nie radzi sobie najlepiej

Kilka dni temu informowaliśmy o dużym zainteresowaniu wokół Ghost of Tsushima: Director’s Cut na Steamie. Produkcji udało się nawet pobić rekord God of War, jeśli chodzi o liczbę aktywnych graczy na platformie Valve. To jednak nie wszystkie dobre wieści związane z były exclusivem PlayStation. Jak się okazuje, Ghost of Tsushima: Director’s Cut podbija ranking bestsellerów Steam.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut wysoko na liście bestsellerów Steam

Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB, w tygodniu obejmującym dni 21-28 maja 2024 roku, Ghost of Tsushima: Director’s Cut znajdowało się na wysokim, czwartym miejscu na liście bestsellerów platformy Valve. Tuż za byłym exclusivem PlayStation uplasował się Elden Ring, natomiast miejsca na podium należały do Counter-Strike 2, Dota 2 oraz do Steam Decka.

W pierwszej dziesiątce znajdowały się w ubiegłym tygodniu tytuły takie jak Destiny 2, PUBG: Battleground, Cyberpunk 2077 czy Total War: Warhammer 3. Top 10 zamknęło natomiast nadal niezwykle popularne Baldur’s Gate 3 od Larian Studios. Warto również zwrócić uwagę na debiutujące 21 maja Senua’s Saga: Hellblade 2. Produkcja trafiła na 15. miejsce, lądując między preorderem dodatku do Elden Ring (Shadow of the Erdtree) oraz Planet Coaster.