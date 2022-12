Jak i kiedy skończy się Wiedźmin od Netflixa? Showrunnerka ma gotowy plan i wspomina o spin-offach

W wywiadzie dla Collidera Lauren Schmidt Hissrich wyznała, że ma gotowy plan na zakończenie Wiedźmina. Showrunnerka przyznała, że wie, jak skończy się historia Geralta i kiedy to nastąpi.

Moim celem wraz z producentami Netflixa od zawsze było stworzenie punktu końcowego, ponieważ kiedy zaczynasz pisać historie, nie wiedząc, dokąd one zmierzają, możesz się pogubić. Wydaje mi się, że odkryliśmy, w którym momencie zakończy się serial. Wiemy, na jakim sezonie to się skończy i w jaki sposób doprowadzimy do końca, co jest bardzo ekscytujące.