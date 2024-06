Geralt i CD Projekt RED gratulują twórcom Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Polskie studio zareagowało na sukces From Software.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree zebrało świetne recenzje i zostało najwyżej ocenianym DLC w historii. Najnowszemu dziełu From Software udało się przebić wynik dodatku Krew i Wino do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nic więc dziwnego, że sukces japońskiego studia doczekał się reakcji ze strony CD Projekt RED. CD Projekt RED reaguje na sukces Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Polacy gratulują From Software Na oficjalnym profilu marki Wiedźmin na portalu społecznościowym X pojawił się wczoraj wpis, w którym CD Projekt RED przypomniało, że przez ostatnie 8 lat to dodatek Krew i Wino do Wiedźmin 3: Dziki Gon „miał zaszczyt” nosić miano najlepiej ocenianego rozszerzenia do gry RPG. Polskie studio zaznaczyło jednak, że „korona” należy obecnie do Elden Ring.

Dlatego też CD Projekt RED pogratulowało kolegom z From Software, a do wpisu dołączono klimatyczną grafikę, na której widoczny jest Geralt z Rivii. Polski zespół dołączył również kilka screenów prezentujących przygotowania RED-ów do premiery Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Kilka słów od siebie dodał również Paweł Sasko. Popularny deweloper także pogratulował From Software „świetnych recenzji” Elden Ring: Shadow of the Erdtree i przyznał, że po 30 godzinach rozgrywki nadal nie udało mu się ukończyć podstawowej wersji Elden Ring. Zapewnił jednak, że sięgnie po wydane wczoraj DLC, by wesprzeć kolegów po fachu. Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring: Shadow of the Erdtree dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego dodatku, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring: Shadow of the Erdtree – recenzja. Łatwo to już było! Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

