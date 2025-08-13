Elden Ring: Nightreign z kolejną aktualizacją. FromSoftware podzieliło się sporą listą zmian

FromSoftware udostępniło aktualizację 1.02.1 do Elden Ring: Nightreign, wprowadzającą szereg zmian w balansie rozgrywki oraz poprawki licznych błędów. Aktualizacja jest już dostępna na Steam i zostanie pobrana automatycznie przy uruchomieniu klienta.

Elden Ring: Nightreign – zmiany w balansie i ulepszenia „Storm Ruler”

Najważniejszą modyfikacją wprowadzoną przez łatkę jest wzmocnienie umiejętności „Storm Ruler”. Skrócono czas ładowania efektu burzy, zwiększono prędkość ostrza wystrzeliwanego w ataku oraz podniesiono siłę ataku w przypadku braku pełnego naładowania.