Elden Ring: Nightreign z kolejną aktualizacją. FromSoftware podzieliło się sporą listą zmian

Nowa łatka przynosi poprawki błędów i balans umiejętności.
FromSoftware udostępniło aktualizację 1.02.1 do Elden Ring: Nightreign, wprowadzającą szereg zmian w balansie rozgrywki oraz poprawki licznych błędów. Aktualizacja jest już dostępna na Steam i zostanie pobrana automatycznie przy uruchomieniu klienta.
Elden Ring: Nightreign – zmiany w balansie i ulepszenia „Storm Ruler”
Najważniejszą modyfikacją wprowadzoną przez łatkę jest wzmocnienie umiejętności „Storm Ruler”. Skrócono czas ładowania efektu burzy, zwiększono prędkość ostrza wystrzeliwanego w ataku oraz podniesiono siłę ataku w przypadku braku pełnego naładowania.
Patch usuwa usterki wpływające na rozgrywkę, m.in. problem blokujący możliwość wykonywania akcji po użyciu upuszczonych przedmiotów, błędy związane z działaniem efektów po udanych blokach czy problemy z celowaniem w niektóre obiekty. Naprawiono także spadki wydajności podczas starć z bossami „Caligo, Miasma of Night” oraz „Maris, Fathom of Night” w określonych warunkach.
Dodatkowo rozwiązano problem nadmiernych obrażeń zadawanych przez pasywny efekt „Frostbite Produces a Mist of Frost”, błędy w działaniu niektórych reliktów, problemy z dźwiękiem oraz zakłócenia w działaniu sieci przy powtarzanym użyciu zaklęć. Poprawiono także wyświetlanie i filtrowanie reliktów w menu Relic Rites.
Przypomnijmy, że Elden Ring: Nightreign zostało wydane 30 maja na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5 i PlayStation 4.
