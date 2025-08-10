Najgorszy film science fiction 2025 roku z pozytywną recenzją. Film już nie ma 0% wśród krytyków

Znalazła się pierwsza osoba, która doceniła krytykowany i wyśmiewany przez wszystkich film.

Pomimo dużych premier kinowych, najgłośniejszym filmem ostatniego tygodnia bez wątpienia jest War of the Worlds, czyli nowa wersja popularnej Wojny światów, która trafiła na platformę Amazona. O filmie zrobiło się głośno, jako że jest to obecnie jedna z najgorzej ocenianych produkcji 2025 roku, nie tylko przez krytyków, ale również widzów. Widowisko science fiction niewiele ma wspólnego z legendarnym filmem Stevena Spielberga z 2005 roku. Do tej pory War of the Worlds mogło pochwalić się samymi negatywnymi recenzjami, aż do teraz, kiedy na Rotten Tomatoes pojawiła się jedna pozytywna. Tym samym film obecnie posiada oszałamiające 4% pozytywnych opinii. War of the Worlds – najgorszy film 2025 roku z pierwszą pozytywną recenzją Jedyną jak dotąd pozytywną ocenę War of the Worlds wystawił Jordan Hoffman z Entertainment Weekly. W swojej recenzji napisał, że film wcale nie jest taką katastrofą. Autor przyznaje, że produkcja jest głupkowata, ale jednocześnie bardzo zabawna i świadoma swojego kiczu.

Hoffman podkreśla, że negatywne recenzje mogły wynikać z binarnego systemu oceniania Rotten Tomatoes oraz niewielkiej liczby krytyków, którzy zdążyli wypowiedzieć się o filmie. W opinii autora to przykład produkcji, która zyskuje na tzw. „złej sławie”. Dzięki niej widzowie mogą sięgnąć po nią z nastawieniem na niepoważną, imprezową rozrywkę. Recenzent chwali Ice Cube’a za przesadną, komiczną grę aktorską, pełną charakterystycznych reakcji i ciętych ripost. Docenia też samoświadomość filmu, który nie próbuje być poważnym blockbusterem, a raczej bawi się konwencją, m.in. przez absurdalne promowanie produktów Tesli i Amazona. Ostatecznie autor uznaje produkcję za chaotyczną, ale niezwykle zabawną. Według niego, jeśli potraktować ją jako świadomą autoparodię i obejrzeć w gronie znajomych, można się świetnie bawić. Pod warunkiem, że widz ma dystans do tego typu kina.

GramTV przedstawia:

Za reżyserię odpowiada Rich Lee, a w obsadzie znaleźli się między innymi Ice Cube i Eva Longoria. Film bazuje na klasycznej powieści H.G. Wellsa i, podobnie jak wersja z 2005 roku w reżyserii Stevena Spielberga, opowiada o inwazji z kosmosu. Amazon reklamuje produkcję jako widowiskową przygodę science fiction podejmującą współczesne tematy związane z technologią, inwigilacją i prywatnością. Nadchodzi gigantyczna inwazja wraz ze świeżym spojrzeniem na legendarną powieść o tym samym tytule. Do znanej aktorki Evy Longorii dołącza kultowy raper i aktor Ice Cube, a także Michael O’Neill i Iman Benson w ekscytującej przygodzie nie z tego świata, pełnej współczesnych tematów technologii, nadzoru i prywatności – czytamy w opisie filmu. W rolach drugoplanowych występują także: Clark Gregg, Iman Benson, Henry Hunter Hall, Devon Bostick, Michael O'Neill i Andrea Savage. Film można oglądać wyłącznie na Prime Video.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.