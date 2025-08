Starfield z nieoficjalnym oknem premiery na PS5. Wspomniano też o drugim DLC

Najnowsze doniesienia związane z ostatnim RPG twórców The Elder Scrolls V: Skyrim pochodzą od serwisu MP1st (dzięki Insider Gaming ). Redakcja wspomnianego portalu – powołując się na własne źródła – informuje, że Starfield ma zadebiutować na PlayStation 5 wiosną 2026 roku . Dodano, że do premiery na konsolach Sony nie dojdzie w tym roku „częściowo z powodu słabej sprzedaży” dodatku Shattered Space .

Jakiś czas temu informowaliśmy, że brak drugiego dodatku do Starfield i milczenie ze strony firmy Bethesda budzą niepokój wśród graczy . W sieci pojawiły się tymczasem nowe doniesienia, które mogą zdradzać plany amerykańskiego studia. Jedna z redakcji ujawniła bowiem termin premiery gry na PlayStation 5, a także wspomniała o kolejnym DLC.

To jednak nie koniec wartych uwagi informacji, którymi podzieliła się redakcja MP1st. W artykule wspomniano bowiem również o kolejne DLC. Zgodnie z przekazanymi informacjami drugi dodatek do Starfield ma zadebiutować w momencie premiery gry na PlayStation 5. Bethesda ma również pracować nad kolejną aktualizacją „poprawiającą komfort” rozgrywki.

Wygląda jednak na to, że podany termin premiery Starfield na PlayStation 5 nie jest ostatenczy. Redakcja MP1st zaznacza bowiem, że „istnieje wiele zmiennych elementów i sytuacja ulega ciągłym zmianom”. Przekazane przez serwis szczegóły oparte są natomiast na „obecnie posiadanych” informacjach.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest obecnie wyłącznie na PC i Xbox Series X/S. Od momentu premiery gra znajduje się także w bibliotece Xbox Game Pass i PC Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.