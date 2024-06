Elden Ring: Shadow of the Erdtree lepsze od dodatku Krew i Wino do Wiedźmina 3

Nadchodzące rozszerzenie do Elden Ring to najwyżej oceniane DLC w historii.

Premiera Elden Ring: Shadow of the Erdtree dopiero za dwa dni, ale w sieci pojawiły się już recenzje wyczekiwanego przez wielu graczy dodatku. Jak można się było spodziewać, From Software stanęło na wysokości zadania i już w tym tygodniu fani japońskiego studia będą mieli okazję rozpocząć kolejną niezapomnianą przygodę. Wygląda bowiem na to, że Shadow of the Erdtree to najlepsze rozszerzenie w historii gier wideo.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree to najwyżej oceniany dodatek w historii

Jak zauważa redakcja Windows Central, Elden Ring: Shadow of the Erdtree jest obecnie najwyżej ocenianym DLC w historii. Rozszerzenie do najlepszej gry 2022 roku może bowiem pochwalić się średnią ocen na poziomie 95 punktów w serwisie Metacritic. Dzieło From Software wyprzedziło tym samym dodatek Wiedźmin 3: Krew i Wino, którego średnia ocen wynosi 92 punkty.