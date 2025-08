Hit FromSoftware z nową zawartością. Elden Ring: Nightreign z datą premiery kolejnej łatki

Nowe wyzwanie w rogue-lite od FromSoftware potrwa tylko tydzień – gracze zmierzą się z potężnym Caligo w Fissure in the Fog.

FromSoftware ogłosiło kolejne wyzwanie w Elden Ring: Nightreign. Tym razem to Fissure in the Fog – lokacja znana z mrocznej atmosfery i wymagającego bossa – stanie się miejscem walki z kolejnym władcą Everdark. Gracze zmierzą się z Caligo, Miasma of Night, już 8 sierpnia o 3:00 CEST. Nowy przeciwnik dostępny będzie tylko przez tydzień.

Elden Ring: Nightreign – nowy boss i specjalne nagrody

Caligo to ulepszona wersja tzw. Nightlorda, która – jak sugeruje FromSoftware – dysponuje nowymi atakami i modyfikacjami względem oryginału. Za pokonanie Everdark Sovereigna gracze otrzymują Sovereign Sigils, które można wymienić na unikalne Relikty. Dodatkowe Sigile trafiają do tych, którzy ukończą walkę po raz pierwszy.