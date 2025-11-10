Zaloguj się lub Zarejestruj

ARC Raiders oficjalnie pokonało Battlefield 6. Nowy shooter szturmuje ranking na Steamie

Patrycja Pietrowska
2025/11/10 14:00
Battlefield 6 musi ustąpić miejsca.

Niedawno informowaliśmy o szacowanej liczbie sprzedanych egzemplarzy nowej gry od studia Embark. Mowa o ARC Raiders, które cieszy się ogromną popularnością i bije rekordy graczy. Choć gra zadebiutowała niedawno, bo 30 października 2025 roku, już teraz zdołała zdystansować giganta w postaci Battlefield 6 w rankingu aktywnych użytkowników platformy Steam.

ARC Raiders
ARC Raiders

ARC Raiders zaskakuje – nowa gra Embark wyprzedziła Battlefield 6 na Steamie

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez SteamDB, ARC Raiders plasuje się w momencie pisania tekstu na czwartym miejscu pod względem liczby jednocześnie aktywnych graczy. W ciągu ostatnich 24 godzin równocześnie grało ponad 460 tysięcy osób. Tuż za nim, na piątej pozycji, znajduje się Battlefield 6, które zgromadziło nieco ponad 440 000 aktywnych graczy na Steamie w peaku minionych 24 godzin.

Warto podkreślić, że te dane dotyczą wyłącznie użytkowników platformy PC, a ponieważ obydwa tytuły są dostępne również na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, istnieje możliwość, że na pozostałych platformach Battlefield 6 wciąż może utrzymywać prowadzenie. Należy też zaznaczyć, że Battlefield 6 nadal prowadzi pod względem tak zwanego all-time peak, który wynosi ponad 747 000.

Przypomnijmy, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamerant.com/arc-raiders-beaten-battlefield-6-steam-active-player-numbers/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

