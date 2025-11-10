ARC Raiders oficjalnie pokonało Battlefield 6. Nowy shooter szturmuje ranking na Steamie

Niedawno informowaliśmy o szacowanej liczbie sprzedanych egzemplarzy nowej gry od studia Embark. Mowa o ARC Raiders, które cieszy się ogromną popularnością i bije rekordy graczy. Choć gra zadebiutowała niedawno, bo 30 października 2025 roku, już teraz zdołała zdystansować giganta w postaci Battlefield 6 w rankingu aktywnych użytkowników platformy Steam.

ARC Raiders zaskakuje – nowa gra Embark wyprzedziła Battlefield 6 na Steamie

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez SteamDB, ARC Raiders plasuje się w momencie pisania tekstu na czwartym miejscu pod względem liczby jednocześnie aktywnych graczy. W ciągu ostatnich 24 godzin równocześnie grało ponad 460 tysięcy osób. Tuż za nim, na piątej pozycji, znajduje się Battlefield 6, które zgromadziło nieco ponad 440 000 aktywnych graczy na Steamie w peaku minionych 24 godzin.