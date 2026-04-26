Genialne science fiction przekroczy kolejne granice. Twórcy zapowiadają ekscytujący finałowy sezon

Serial For All Mankind nie zamierza kończyć swojej historii na Marsie ani nawet na Tytanie. Twórcy produkcji zdradzają, że kolejne odcinki i przyszły sezon, który oficjalnie będzie ostatnim, mogą zabrać widzów znacznie dalej w głąb Układu Słonecznego.

For All Mankind – twórcy serialu science fiction zapowiadają dalszą ekspansję kosmosu w kolejnym sezonie

Piąty sezon serialu skupia się na życiu ludzi na Marsie, gdzie kolonia próbuje uniezależnić się od Ziemi. To jednak dopiero początek nowych wyzwań. Na horyzoncie pojawia się Tytan, księżyc Saturna, który staje się celem rywalizujących misji prowadzonych przez Helios Aerospace oraz radziecką grupę Kuragin. Obie strony chcą zbadać oznaki potencjalnego życia.