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Wielkie nazwisko w trzecim sezonie The Last of Us. Znamy go z Batmana i niedawnej kinowej porażki

Radosław Krajewski
2026/06/12 12:10
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Nowy aktor dołączył do obsady serialowej adaptacji The Last of Us.

Niedawno do sieci trafiły pierwsze materiały z planu trzeciego sezonu The Last of Us, które prezentowały nową postać. Teraz otrzymaliśmy nowe informacje o oczekiwanej ekranizacji i do obsady trzeciego sezonu produkcji HBO dołączył Peter Sarsgaard, dwukrotnie nominowany do nagrody Emmy. Aktor wcieli się w zupełnie nową postać o imieniu Amon, której nie było w grach studia Naughty Dog.

September 5 –
September 5 – Peter Sarsgaard

The Last of Us – Peter Sarsgaard zagra zupełnie nową postać w serialu od HBO

Amon ma być jednym z przywódców Serafitów, religijnej frakcji, która odgrywa istotną rolę w wydarzeniach znanych graczom z drugiej części serii. Choć szczegóły fabuły trzeciego sezonu pozostają tajemnicą, wiele wskazuje na to, że nowe odcinki skoncentrują się na historii Abby Anderson, granej przez Kaitlyn Dever. W takim przypadku obecność Serafitów stanie się jednym z kluczowych elementów opowieści.

Informacja o angażu Sarsgaarda pojawiła się w momencie, gdy produkcja serialu została tymczasowo wstrzymana. Przerwa nie jest jednak efektem problemów na planie. HBO zaplanowało około miesięczny przestój związany z tegorocznymi mistrzostwami świata FIFA. Zdjęcia do serialu realizowane są w Vancouver, które należy do miast goszczących turniej. Organizacja wydarzenia ma wpływ na funkcjonowanie miasta i utrudnia prowadzenie części prac produkcyjnych, szczególnie tych realizowanych w plenerze.

Po zakończeniu przerwy ekipa wróci na plan, a zdjęcia mają potrwać do końca roku. Obecnie zakłada się, że trzeci sezon zadebiutuje w 2027 roku. Pojawiają się również spekulacje, że może to być finałowa odsłona serialu, choć HBO nie potwierdziło jeszcze takich planów.

GramTV przedstawia:

Seria, stworzona przez Craiga Mazina i Neila Druckmanna, przedstawia świat dwadzieścia lat po upadku współczesnej cywilizacji. Pierwszy sezon skupiał się na losach Joela, granego przez Pedro Pascala, oraz Ellie, w którą wciela się Bella Ramsey. Drugi sezon przeniósł akcję o pięć lat do przodu, rozwijając konsekwencje wydarzeń znanych z poprzednich odcinków.

Warto również odnotować zmianę za kulisami produkcji. Po wspólnej pracy nad dwoma pierwszymi sezonami Craig Mazin pozostaje jedynym showrunnerem trzeciej odsłony serialu.

Peter Sarsgaard jest znany między innymi z ról w serialach Lekomania oraz Uznany za niewinnego. W ostatnich latach mogliśmy oglądać go na dużym ekranie w takich produkcjach, jak Batman, September 5 oraz niedawnej kinowej porażce science fiction, czyli Pannie Młodej.

Źródło:https://deadline.com/2026/06/peter-sarsgaard-the-last-of-us-season-3-hbo-hiatus-1236954303/

Tagi:

Popkultura
Naughty Dog
The Last of Us
serial
science fiction
Sony Pictures
aktor
obsada
HBO
Craig Mazin
HBO Max
sci-fi
Kaitlyn Dever
Peter Sarsgaard
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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