Jedna z najważniejszych serii science fiction otrzyma kolejną szansę pomimo nieudanego ostatniego filmu? Reżyser chce dać widzom finał

Według informacji ujawnionych przez branżowego dziennikarza Matta Belloniego na łamach serwisu Puck , reżyser aktywnie poszukuje studia, które sfinansuje następny film z uniwersum Mad Maxa. Dotychczasowy partner serii, Warner Bros., miał odmówić zaangażowania się w produkcję, jednak zainteresowanie projektem wykazują inni giganci branży. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Amazon MGM Studios, Universal Pictures oraz Sony Pictures.

Choć ubiegłoroczna premiera filmu Furiosa: Saga Mad Max nie spełniła oczekiwań finansowych, przyszłość kultowej postapokaliptycznej serii ponownie nabiera rozpędu. Najnowsze doniesienia wskazują, że twórca marki, George Miller, pracuje już nad kolejnymi projektami osadzonymi na Pustkowiu.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów. Miller ma bowiem planować nie tylko nowy film kinowy, ale również serial osadzony w tym samym świ ecie. Co ciekawe, reżyser zamierza samodzielnie stanąć za kamerą jeszcze jednego filmu, a następnie zrealizować serial, po czym przejść na emeryturę i sprzedać prawa do marki nowemu właścicielowi.

Warto przypomnieć, że Furiosa: Saga Mad Max z Anyą Taylor-Joy w roli głównej i Chrisem Hemsworthem jako Dementusem nie zdołała osiągnąć oczekiwanych wyników w światowym box office. Mimo tego wielu widzów i krytyków doceniło widowiskową oprawę oraz dalsze rozwijanie mitologii uniwersum stworzonego przez Millera.

Zapowiedź serialu może także rozwiązać jeden z największych problemów, jakie zarzucano Furiosie. Produkcja próbowała opowiedzieć kilkanaście lat z życia bohaterki w ramach jednego filmu, co skutkowało licznymi przeskokami czasowymi i nierównym tempem narracji. Format serialowy daje znacznie większe możliwości rozwijania rozbudowanych historii, politycznych zależności między frakcjami oraz losów kolejnych watażków zamieszkujących Pustkowie.

Jeżeli informacje się potwierdzą, fani Mad Maxa mogą otrzymać nie jeden, lecz dwa nowe projekty rozwijające kultowe uniwersum. Wygląda więc na to, że mimo finansowej porażki Furiosy, George Miller nie zamierza jeszcze opuszczać Pustkowia.