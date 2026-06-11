Długo oczekiwana kontynuacja hitu science fiction z nowymi szczegółami. Wielka gwiazda dołączy do obsady?

Coś się zaczęło dziać w sprawie tej produkcji, na której powrót fani czekają już 12 lat.
Jeszcze pod koniec maja Na skraju jutra świętowało swoją dwunastą rocznicę premiery, a wciąż nie wiadomo, kiedy ruszy produkcja oczekiwanej kontynuacji hitowej produkcji science fiction. W 2016 roku zapowiedziano kontynuację i chociaż minęła już dekada, to wciąż Warner Bros. nie dał oficjalnie zielonego światła dla sequela. Wcześniej pojawiały się plotki, że jeszcze w tym roku mają ruszyć zdjęcia do filmu, a teraz do sieci trafiły informacje, które sugerują, że wreszcie coś zaczęło się dziać w sprawie Na skraju jutra 2.
Na skraju jutra 2 – Charlize Theron ma dołączyć do obsady filmu
Przez lata pojawiały się jednak kolejne sygnały sugerujące, że kontynuacja pozostaje w planach. Reżyser Doug Liman oraz Tom Cruise i Emily Blunt wielokrotnie zapewniali o chęci powrotu do tego świata. W 2023 roku Blunt ujawniła nawet, że ukończono najnowszą wersję scenariusza. Kilka lat wcześniej Liman zdradził także, że film miał nosić tytuł „Live Die Repeat and Repeat”, choć nie wiadomo, czy nazwa ta pozostaje aktualna.
Nowe doniesienia wskazują, że projekt może zrobić kolejny krok naprzód. Według nieoficjalnych informacji twórcy rozważają zaangażowanie Charlize Theron do jednej z ról w filmie. Szczegóły dotyczące potencjalnej bohaterki nie zostały jeszcze ujawnione.
GramTV przedstawia:
W rozmowie z magazynem Variety Emily Blunt przyznała, że temat kontynuacji regularnie wraca w jej rozmowach z Dougiem Limanem. Aktorka podkreśliła jednak, że największym problemem pozostaje czas.
Doug i ja cały czas o tym rozmawiamy. Wiem, że Tom chce to zrobić i mam nadzieję, że w pewnym momencie się uda. Problemem jest jednak odpowiedni moment. Minęło już dziesięć lat od realizacji pierwszego filmu. Powstawał świetny scenariusz, ale myślę, że działałby najlepiej, gdybyśmy nakręcili go osiem lat temu. Nie twierdzę, że jesteśmy aż tak starzy, ale trzeba brać pod uwagę, że od tamtej premiery minęła już dekada.
Słowa aktorki mogą sugerować, że wcześniejsza wersja scenariusza wymagała znaczących zmian. Za tekst odpowiadał Matthew Robinson, znany między innymi z filmów Dora i Miasto Złota of Gold oraz Love and Monsters. Ewentualne poprawki mogły dodatkowo wydłużyć proces przygotowań do produkcji.