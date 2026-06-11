Długo oczekiwana kontynuacja hitu science fiction z nowymi szczegółami. Wielka gwiazda dołączy do obsady?

Coś się zaczęło dziać w sprawie tej produkcji, na której powrót fani czekają już 12 lat.

Jeszcze pod koniec maja Na skraju jutra świętowało swoją dwunastą rocznicę premiery, a wciąż nie wiadomo, kiedy ruszy produkcja oczekiwanej kontynuacji hitowej produkcji science fiction. W 2016 roku zapowiedziano kontynuację i chociaż minęła już dekada, to wciąż Warner Bros. nie dał oficjalnie zielonego światła dla sequela. Wcześniej pojawiały się plotki, że jeszcze w tym roku mają ruszyć zdjęcia do filmu, a teraz do sieci trafiły informacje, które sugerują, że wreszcie coś zaczęło się dziać w sprawie Na skraju jutra 2.

Na skraju jutra 2 – Charlize Theron ma dołączyć do obsady filmu

Przez lata pojawiały się jednak kolejne sygnały sugerujące, że kontynuacja pozostaje w planach. Reżyser Doug Liman oraz Tom Cruise i Emily Blunt wielokrotnie zapewniali o chęci powrotu do tego świata. W 2023 roku Blunt ujawniła nawet, że ukończono najnowszą wersję scenariusza. Kilka lat wcześniej Liman zdradził także, że film miał nosić tytuł „Live Die Repeat and Repeat”, choć nie wiadomo, czy nazwa ta pozostaje aktualna.