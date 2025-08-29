Gears of War: Reloaded - ile czasu zajmie ukończenie gry?

Odnowiona wersja kultowej strzelanki Gears of War: Reloaded niedawno zadebiutowała na Xbox Game Pass, zbierając pozytywne recenzje od graczy i krytyków. Produkcja przenosi klasyk z 2006 roku na współczesny sprzęt, oferując ulepszoną oprawę graficzną i płynność działania. To doskonała okazja, by nowe pokolenie graczy mogło poznać początek jednej z najważniejszych serii w historii gatunku. Ile czasu potrwa ta zabawa?

Gears of War: Reloaded – ile czasu zajmuje przejście gry?

Wbrew pozorom mamy do czynienia ze stosunkowo krótką grą. Według serwisu howlongtobeat.com, ukończenie głównej historii zajmuje średnio 7 godzin. Ten sam serwis wskazuje, że pierwotna wersja gry z 2006 roku trwa około 9 godzin. Jeśli zdecydujemy się także na dodatkowe aktywności, czas rozgrywki wydłuża się do około 8,5 godziny, a pełne ukończenie gry wraz ze wszystkimi wyzwaniami może zająć 9,5 godziny. Z kolei uśredniony czas wszystkich stylów rozgrywki wynosi 7,5 godziny.