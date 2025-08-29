Zaloguj się lub Zarejestruj

Gears of War: Reloaded - ile czasu zajmie ukończenie gry?

Jakub Piwoński
2025/08/29 13:10
1
0

Znamy już długość gry, która niedawno zadebiutowała na Xbox Game Pass.

Odnowiona wersja kultowej strzelanki Gears of War: Reloaded niedawno zadebiutowała na Xbox Game Pass, zbierając pozytywne recenzje od graczy i krytyków. Produkcja przenosi klasyk z 2006 roku na współczesny sprzęt, oferując ulepszoną oprawę graficzną i płynność działania. To doskonała okazja, by nowe pokolenie graczy mogło poznać początek jednej z najważniejszych serii w historii gatunku. Ile czasu potrwa ta zabawa?

Gears of War
Gears of War

Gears of War: Reloaded – ile czasu zajmuje przejście gry?

Wbrew pozorom mamy do czynienia ze stosunkowo krótką grą. Według serwisu howlongtobeat.com, ukończenie głównej historii zajmuje średnio 7 godzin. Ten sam serwis wskazuje, że pierwotna wersja gry z 2006 roku trwa około 9 godzin. Jeśli zdecydujemy się także na dodatkowe aktywności, czas rozgrywki wydłuża się do około 8,5 godziny, a pełne ukończenie gry wraz ze wszystkimi wyzwaniami może zająć 9,5 godziny. Z kolei uśredniony czas wszystkich stylów rozgrywki wynosi 7,5 godziny.

GramTV przedstawia:

Warto zaznaczyć, że kampania może zająć znacznie więcej czasu, nawet 10 godzin w zależności od wybranego poziomu trudności lub stylu gry. Nie zapominajmy jednak, Gears of War: Reloaded oferuje tryby wieloosobowe i kooperacyjny również po zakończeniu kampanii.

Gears of War: Reloaded dostępne jest na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a za odświeżenie odpowiadają studia The Coalition, Sumo Digital i Disbelief. Wydawcą gry jest Xbox Game Studios. Wcześniej informowaliśmy także o pierwszej łatce.

Źródło:https://howlongtobeat.com/game/167795

Tagi:

News
strzelanka
shooter
Gears of War
czas gry
PlayStation 5
Xbox Series X
Gears of War: Reloaded
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:30

Trochę za krótko, jak dla mnie.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112