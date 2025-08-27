Gears of War: Reloaded z premierową łatką. Jakie zmiany udostępnili twórcy?

The Coalition wraz z Microsoftem przygotowali dla graczy Gears of War: Reloaded pierwszą dużą aktualizację. Patch premierowy instaluje się automatycznie i znacząco poprawia jakość rozgrywki na PC oraz konsolach.

Gears of War: Reloaded – co zmienia aktualizacja premierowa?

Łatka wprowadza liczne poprawki i usprawnienia. Naprawiono błędy w tłumaczeniach i wyświetlaniu tekstu, a także zwiększono responsywność sterowania na wybranych urządzeniach. Ulepszono również rozgrywkę sieciową – matchmaking działa sprawniej, a dostępność serwerów ma sprawić, że gracze unikną długiego oczekiwania na mecz.