Gears of War: Reloaded z premierową łatką. Jakie zmiany udostępnili twórcy?

Day-1 patch poprawia stabilność i dodaje nowe opcje.
The Coalition wraz z Microsoftem przygotowali dla graczy Gears of War: Reloaded pierwszą dużą aktualizację. Patch premierowy instaluje się automatycznie i znacząco poprawia jakość rozgrywki na PC oraz konsolach.
Gears of War: Reloaded – co zmienia aktualizacja premierowa?
Łatka wprowadza liczne poprawki i usprawnienia. Naprawiono błędy w tłumaczeniach i wyświetlaniu tekstu, a także zwiększono responsywność sterowania na wybranych urządzeniach. Ulepszono również rozgrywkę sieciową – matchmaking działa sprawniej, a dostępność serwerów ma sprawić, że gracze unikną długiego oczekiwania na mecz.
Na PC aktualizacja przynosi istotne zmiany techniczne. Usunięto problem niskiej liczby klatek podczas korzystania z kontrolera DualSense, a gra może teraz działać w płynności do 240 FPS. Dodano obsługę trybu push-to-talk w czacie głosowym, ulepszono wsparcie dla monitorów Ultrawide oraz rozszerzono opcje konfiguracji czułości myszy.
Patch rozwiązuje też liczne problemy z zawieszaniem się gry i poprawia jej ogólną stabilność. Dzięki temu Gears of War: Reloaded ma działać lepiej zarówno na komputerach, jak i konsolach, co pozwoli skupić się na samej akcji zamiast na problemach technicznych.
