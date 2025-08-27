Zaloguj się lub Zarejestruj

Gears of War: Reloaded z premierową łatką. Jakie zmiany udostępnili twórcy?

Mikołaj Berlik
2025/08/27 14:00
0
0

Day-1 patch poprawia stabilność i dodaje nowe opcje.

The Coalition wraz z Microsoftem przygotowali dla graczy Gears of War: Reloaded pierwszą dużą aktualizację. Patch premierowy instaluje się automatycznie i znacząco poprawia jakość rozgrywki na PC oraz konsolach.

Gears of War: Reloaded
Gears of War: Reloaded

Gears of War: Reloaded – co zmienia aktualizacja premierowa?

Łatka wprowadza liczne poprawki i usprawnienia. Naprawiono błędy w tłumaczeniach i wyświetlaniu tekstu, a także zwiększono responsywność sterowania na wybranych urządzeniach. Ulepszono również rozgrywkę sieciową – matchmaking działa sprawniej, a dostępność serwerów ma sprawić, że gracze unikną długiego oczekiwania na mecz.

Na PC aktualizacja przynosi istotne zmiany techniczne. Usunięto problem niskiej liczby klatek podczas korzystania z kontrolera DualSense, a gra może teraz działać w płynności do 240 FPS. Dodano obsługę trybu push-to-talk w czacie głosowym, ulepszono wsparcie dla monitorów Ultrawide oraz rozszerzono opcje konfiguracji czułości myszy.

GramTV przedstawia:

Patch rozwiązuje też liczne problemy z zawieszaniem się gry i poprawia jej ogólną stabilność. Dzięki temu Gears of War: Reloaded ma działać lepiej zarówno na komputerach, jak i konsolach, co pozwoli skupić się na samej akcji zamiast na problemach technicznych.

Gears of War: Reloaded jest już dostępne, a dzisiejsza aktualizacja zapewnia solidny start tytułu.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/gears-of-war-reloaded-day-1-update-detailed-full-patch-notes/

Tagi:

News
PC
Gears of War
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
aktualizacja gry
Gears of War: Reloaded
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112