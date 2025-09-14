Gdzie był reżyser Wojny światów podczas kręcenia zdjęć? Na pewno nie na planie

Ta gigantyczna klapa science fiction została nakręcona zdalnie. Wszystko przez pandemię.

Film powoli staje się memem. Wojna światów z Ice Cube’em w roli głównej, który zakończył produkcję jeszcze pięć lat temu, wreszcie trafił w sierpniu na Amazon Prime Video. I z początku był bardzo popularny, ale potem wyszło na jaw, że widzowie po prostu byli ciekawi tego, jak słaby to film. Była to jedna z najbardziej wyśmiewanych premier ostatnich miesięcy. Wojna światów – film nakręcony zdalnie Produkcja zebrała miażdżące recenzje: ma jedynie 4% na Rotten Tomatoes, 6 punktów na Metacritic i średnią 2,5/10 na IMDb. Choć to i tak dobrze, bo film na starcie miał 0% pozytywnych recenzji. W sieci film określany jest mianem murowanego kandydata do Złotych Malin.

W rozmowie z twórcą internetowym Kaiem Cenatem, Ice Cube przyznał, że film powstawał w ekstremalnych warunkach pandemii, co jego zdaniem tłumaczy jego wątpliwą jakość: To jest film, który zrobiliśmy podczas COVID. Nakręciliśmy to w 15 dni. Reżysera tam nie było, aktorów nie było. To był jedyny sposób, w jaki mogliśmy nakręcić film – wyjaśnił raper i aktor.

Krytycy zauważyli, że fabuła bardziej przypomina reklamę Amazona niż klasyczną opowieść science fiction. W produkcji można zobaczyć m.in. kuriera Amazona w pełnym sprzęcie, sekwencje dronów dostawczych czy nawet scenę łapówki wręczonej bezdomnemu w postaci karty podarunkowej Amazona na 1000 dolarów. W tej współczesnej reinterpretacji powieści H.G. Wellsa, Ice Cube wciela się w analityka cyberbezpieczeństwa, który zaczyna podejrzewać, że prawdziwe zagrożenie nie pochodzi z kosmosu, lecz z samej instytucji, w której pracuje. Na ekranie partnerują mu Eva Longoria, Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Iman Benson, Devon Bostick i Michael O’Neill. Autorami scenariusza są Kenneth Golde i Marc Hyman. Wojna światów potwierdza jednak, że pomysł i zapał to jedno, ale zabrakło najważniejszego – trzymania procesu twórczego w ryzach. Na skutek tego otrzymaliśmy coś, co raczej nie powinno trafić na światło dzienne, z racji rażącego niedopracowania. Przeczytaj recenzję filmu Wojna światów

