Zaloguj się lub Zarejestruj

Gdzie był reżyser Wojny światów podczas kręcenia zdjęć? Na pewno nie na planie

Jakub Piwoński
2025/09/14 15:30
1
0

Ta gigantyczna klapa science fiction została nakręcona zdalnie. Wszystko przez pandemię.

Film powoli staje się memem. Wojna światów z Ice Cube’em w roli głównej, który zakończył produkcję jeszcze pięć lat temu, wreszcie trafił w sierpniu na Amazon Prime Video. I z początku był bardzo popularny, ale potem wyszło na jaw, że widzowie po prostu byli ciekawi tego, jak słaby to film. Była to jedna z najbardziej wyśmiewanych premier ostatnich miesięcy.

Gdzie był reżyser Wojny światów podczas kręcenia zdjęć? Na pewno nie na planie

Wojna światów – film nakręcony zdalnie

Produkcja zebrała miażdżące recenzje: ma jedynie 4% na Rotten Tomatoes, 6 punktów na Metacritic i średnią 2,5/10 na IMDb. Choć to i tak dobrze, bo film na starcie miał 0% pozytywnych recenzji. W sieci film określany jest mianem murowanego kandydata do Złotych Malin.

W rozmowie z twórcą internetowym Kaiem Cenatem, Ice Cube przyznał, że film powstawał w ekstremalnych warunkach pandemii, co jego zdaniem tłumaczy jego wątpliwą jakość:

To jest film, który zrobiliśmy podczas COVID. Nakręciliśmy to w 15 dni. Reżysera tam nie było, aktorów nie było. To był jedyny sposób, w jaki mogliśmy nakręcić film – wyjaśnił raper i aktor.

GramTV przedstawia:

Krytycy zauważyli, że fabuła bardziej przypomina reklamę Amazona niż klasyczną opowieść science fiction. W produkcji można zobaczyć m.in. kuriera Amazona w pełnym sprzęcie, sekwencje dronów dostawczych czy nawet scenę łapówki wręczonej bezdomnemu w postaci karty podarunkowej Amazona na 1000 dolarów.

W tej współczesnej reinterpretacji powieści H.G. Wellsa, Ice Cube wciela się w analityka cyberbezpieczeństwa, który zaczyna podejrzewać, że prawdziwe zagrożenie nie pochodzi z kosmosu, lecz z samej instytucji, w której pracuje. Na ekranie partnerują mu Eva Longoria, Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Iman Benson, Devon Bostick i Michael O’Neill. Autorami scenariusza są Kenneth Golde i Marc Hyman.

Wojna światów potwierdza jednak, że pomysł i zapał to jedno, ale zabrakło najważniejszego – trzymania procesu twórczego w ryzach. Na skutek tego otrzymaliśmy coś, co raczej nie powinno trafić na światło dzienne, z racji rażącego niedopracowania.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/12/ice-cube-on-war-of-the-worlds-shoot-the-director-wasnt-there

Tagi:

Popkultura
Amazon
science fiction
Amazon Prime Video
Wojna światów
Ice Cube
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:42

To ten film gdzie używali realne sceny które ktoś nagrał jak katastrofę samolotu albo jakąś detonację bomby w mieście podczas których ludzie umierali i doklejali CGI kosmitów? 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112