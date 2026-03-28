Zaloguj się lub Zarejestruj

Gdy inni zwalniają, Konami znów podnosi pensje. Firma inwestuje w pracowników już piąty rok z rzędu

Jakub Piwoński
2026/03/28 09:30
0
0

Japoński gigant stawia na rozwój swojego zespołu.

Podczas gdy wiele firm z branży gier zmaga się z falą zwolnień i kosztownych restrukturyzacji, Konami najwyraźniej podąża w zupełnie innym kierunku. Japoński gigant, mający za sobą dekady doświadczenia i kultowe marki w portfolio, nie tylko unika cięć, ale konsekwentnie inwestuje w swoich pracowników. Firma właśnie ogłosiła kolejną podwyżkę wynagrodzeń – i jest to już piąty rok z rzędu, w którym decyduje się na taki krok, wyraźnie stawiając na rozwój kadr zamiast oszczędności.

Konami inwestuje w nowe talenty

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, podstawowe wynagrodzenie dla nowych pracowników wzrosło o 70 tysięcy jenów względem poziomu sprzed trzech lat. Firma zaznacza, że celem jest nie tylko przyciągnięcie nowych talentów, ale też stworzenie środowiska, w którym pracownicy będą mogli się rozwijać i czuć satysfakcję z pracy. Konami podkreśla, że regularne inwestowanie w pracowników ma przełożyć się na lepsze produkty i usługi. W dłuższej perspektywie – nawet w horyzoncie 5–10 lat – firma chce budować stabilny rozwój, opierając się na zróżnicowanym i dobrze wynagradzanym zespole.

Nie jest tajemnicą, że Konami przechodzi ostatnio wyraźne odbicie. Firma, która w latach 90. była jednym z filarów branży dzięki seriom takim jak Metal Gear Solid czy Castlevania, w ostatnich latach ponownie zaczyna zaznaczać swoją obecność. W 2024 roku odnotowała rekordowe wyniki finansowe, a w 2026 zapowiedziała kolejne projekty, w tym nową odsłonę Castlevanii – Castlevania: Belmont’s Curse.

GramTV przedstawia:

Dla kontrastu warto zauważyć, że wiele firm z branży znajduje się dziś w zupełnie innej sytuacji i musi restrukturyzować swoje zasoby. Tak było chociażby w przypadku Electronic Arts, czyli twórców serii Battlefield, gdzie w ostatnim czasie doszło do zmian organizacyjnych i redukcji etatów. I choć to tylko jeden z przykładów, dobrze pokazuje, w jakim kierunku zmierza dziś duża część branży.

Warto też dodać, że jedną z najbliższych premier w portfolio Konami będzie oryginalna platformówka Darwin's Paradox, która ma zadebiutować już na początku kwietnia.

Źródło:https://insider-gaming.com/konami-raising-base-salary-for-employees/

Tagi:

News
Konami
konsole
wydawca
praca
koszty produkcji
gry wideo
branża gier
zatrudnie
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112