Gdy inni zwalniają, Konami znów podnosi pensje. Firma inwestuje w pracowników już piąty rok z rzędu

Podczas gdy wiele firm z branży gier zmaga się z falą zwolnień i kosztownych restrukturyzacji, Konami najwyraźniej podąża w zupełnie innym kierunku. Japoński gigant, mający za sobą dekady doświadczenia i kultowe marki w portfolio, nie tylko unika cięć, ale konsekwentnie inwestuje w swoich pracowników. Firma właśnie ogłosiła kolejną podwyżkę wynagrodzeń – i jest to już piąty rok z rzędu, w którym decyduje się na taki krok, wyraźnie stawiając na rozwój kadr zamiast oszczędności.

Konami inwestuje w nowe talenty

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, podstawowe wynagrodzenie dla nowych pracowników wzrosło o 70 tysięcy jenów względem poziomu sprzed trzech lat. Firma zaznacza, że celem jest nie tylko przyciągnięcie nowych talentów, ale też stworzenie środowiska, w którym pracownicy będą mogli się rozwijać i czuć satysfakcję z pracy. Konami podkreśla, że regularne inwestowanie w pracowników ma przełożyć się na lepsze produkty i usługi. W dłuższej perspektywie – nawet w horyzoncie 5–10 lat – firma chce budować stabilny rozwój, opierając się na zróżnicowanym i dobrze wynagradzanym zespole.