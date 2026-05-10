Twórcy Project ETHOS tracą ludzi. 2K mówi o „szybszej i bardziej zwinnej pracy”

Niestety kolejny raz przychodzi nam pisać o zwolnieniach w branży. Powoli można się do tego w pewien sposób zacząć przyzwyczajać.

Tym razem są to wieści z obozu 2K Games. Kto więc stał się ofiarą sławetnej “redukcji etatów”?

Podległe 2K studio ze zwolnieniami w trakcie prac nad debiutanckim projektem

Padło na powstałe w 2019 roku amerykańskie studio 31st Union, znane wcześniej jako 2K Silicon Valley. To nadal czeka na swój oficjalny debiut, nad którym zresztą pracuje. Miałby nim być Project ETHOS – zapowiedziane jeszcze pod koniec 2024 roku połączenie hero shootera i roguelike’a, które pod kątem stylistyki może mocno kojarzyć się z Fortnite’em. Produkcja ta nadal powstaje i nie ma jeszcze daty premiery, aczkolwiek za nami kilka playtestów, podczas których użytkownicy mogli przekonać się, o co w tym w ogóle chodzi. Pytanie, co dalej z projektem, skoro w 31st Union doszło do zwolnień. Nie wiadomo jak dużych, bo akurat ta informacja nie została podana do publicznej wiadomości.