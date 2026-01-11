Zaloguj się lub Zarejestruj

Gdy bracia idą na zwarcie. Jason Momoa i Dave Bautista w wybuchowej nowości Prime Video

Jakub Piwoński
2026/01/11 14:30
Ekipa Wyburzeniowa z gwiazdorską obsadą zadebiutuje pod koniec stycznia i zapowiada solidną dawkę adrenaliny, humoru oraz hawajskiego klimatu.

Prime Video zaprezentowało oficjalny zwiastun filmu Ekipa Wyburzeniowa, czyli komedii akcji z udziałem Dave’a Bautisty i Jasona Momoy. Produkcja trafi do oferty serwisu już 28 stycznia i zapowiada się na widowisko łączące dynamiczną akcję z humorem opartym na zderzeniu dwóch silnych ekranowych osobowości.

Ekipa Wyburzeniowa – zwiastun filmu Amazon Prime Video

Film opowiada historię skłóconych przyrodnich braci – Jonny’ego i Jamesa – którzy po tajemniczej śmierci ojca zostają zmuszeni do ponownego kontaktu. Wspólne śledztwo szybko zamienia się w serię niebezpiecznych wydarzeń, gdy na światło dzienne wychodzą rodzinne sekrety i spisek zagrażający ich najbliższym. Choć bohaterowie nie darzą się sympatią, muszą połączyć siły, by stawić czoła kolejnym zagrożeniom. Akcja została osadzona w Hawajach, co nadaje całości lekko egzotycznego klimatu.

GramTV przedstawia:

Za kamerą stanął Ángel Manuel Soto, znany z Blue Beetle, a na ekranie obok głównych gwiazd zobaczymy m.in. Claesa Banga, Jacoba Batalona, Stephena Roota oraz Morenę Baccarin. Warto dodać, że kariery obu głównych aktorów nabrały ostatnio tempa – Momoa pojawił się niedawno w Minecrafcie oraz serialu Apple TV Wódz wojownik, natomiast Bautista zagrał w filmie Na zaginionych ziemiach w reżyserii Paula W.S. Andersona.

Jakub Piwoński

