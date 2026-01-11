Gdy bracia idą na zwarcie. Jason Momoa i Dave Bautista w wybuchowej nowości Prime Video

Ekipa Wyburzeniowa z gwiazdorską obsadą zadebiutuje pod koniec stycznia i zapowiada solidną dawkę adrenaliny, humoru oraz hawajskiego klimatu.

Prime Video zaprezentowało oficjalny zwiastun filmu Ekipa Wyburzeniowa, czyli komedii akcji z udziałem Dave’a Bautisty i Jasona Momoy. Produkcja trafi do oferty serwisu już 28 stycznia i zapowiada się na widowisko łączące dynamiczną akcję z humorem opartym na zderzeniu dwóch silnych ekranowych osobowości.

Ekipa Wyburzeniowa – zwiastun filmu Amazon Prime Video

Film opowiada historię skłóconych przyrodnich braci – Jonny’ego i Jamesa – którzy po tajemniczej śmierci ojca zostają zmuszeni do ponownego kontaktu. Wspólne śledztwo szybko zamienia się w serię niebezpiecznych wydarzeń, gdy na światło dzienne wychodzą rodzinne sekrety i spisek zagrażający ich najbliższym. Choć bohaterowie nie darzą się sympatią, muszą połączyć siły, by stawić czoła kolejnym zagrożeniom. Akcja została osadzona w Hawajach, co nadaje całości lekko egzotycznego klimatu.