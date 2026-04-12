Game Pass z co najmniej 4 grami na premierę w maju. Forza Horizon 6 i nie tylko

Mikołaj Ciesielski
2026/04/12 13:00
W przyszłym miesiącu abonenci Microsoftu otrzymają dostęp do kilku naprawdę ciekawych nowości.

W tym tygodniu poznaliśmy ofertę Xbox Game Pass na kwiecień. Zgodnie z przekazanymi informacjami w najbliższych dniach usługa amerykańskiej firmy zostanie wzbogacona o kilka interesujących nowości, w tym m.in. takie tytuły jak Hades II czy Replaced. Okazuje się jednak, że w maju abonenci Microsoftu również nie będą mogli narzekać na brak premierowych produkcji.

Forza Horizon 6 już w przyszłym miesiącu zadebiutuje w Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass

Jak zauważa redakcja Pure Xbox, w maju 2026 roku subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass otrzymają dostęp do co najmniej 4 gier na premierę. Najważniejszą pozycją na liście jest oczywiście Forza Horizon 6. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Playground Games zadebiutuje na rynku 16 maja 2026 roku i tego samego dnia trafi w ręce abonentów usługi Microsoftu.

W maju ukazać ma się także Subnautica 2, która również zostanie udostępniona subskrybentom Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Druga część serii gier surivalowych od Unknown Worlds Entertainment zadebiutuje jednak we wczesnym dostępie, ponieważ deweloperom zależy na poznaniu opinii graczy i dalszym rozwoju gry na ich podstawie. To jednak nie koniec nowości, które już w maju trafią do usługi Microsoftu – pełną listę znajdziecie poniżej.

Gry na premierę w Xbox Game Pass – maj 2026:

  • 7 maja – Mixtape
  • 12 maja – Call of the Elder Gods
  • 19 maja – Forza Horizon 6
  • maj (brak dokładnej daty premiery) – Subnautica 2 (Game Preview)
Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/04/four-games-are-confirmed-for-xbox-game-pass-in-may-2026-so-far

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

