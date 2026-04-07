Xbox Game Pass z nową ofertą na kwiecień. Na liście jest popularny roguelike

Wśród najgłośniejszych kwietniowych premier w usłudze Xbox Game Pass znalazło się długo wyczekiwane Hades II, a także takie tytuły jak FBC: Firebreak czy Replaced. Zanim jednak ruszy główna fala kwietniowych nowości, warto przypomnieć, że katalog już wcześniej został wzbogacony o kilka produkcji, które pojawiły się na przełomie marca i kwietnia. Wśród nich znalazły się m.in. Super Meat Boy 3D oraz NBA 2K26.

Pierwsza fala kwietniowych dodatków obejmuje szeroki przekrój gatunków i platform. Już 7 kwietnia do usługi trafi Final Fantasy IV, a dzień później katalog zostanie rozszerzony o takie tytuły jak Warhammer: Vermintide 2 oraz DayZ. Warto też zaznaczyć, że niektóre z tych gier były dostępne w najdroższym planie, ale teraz trafią również do tańszych progów Game Passa.