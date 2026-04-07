Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass z nową ofertą na kwiecień. Na liście jest popularny roguelike

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/07 20:00
0
0

Microsoft ogłosił nową, wyjątkowo rozbudowaną listę gier, które trafią do usługi Xbox Game Pass w kwietniu 2026 roku.

Wśród najgłośniejszych kwietniowych premier w usłudze Xbox Game Pass znalazło się długo wyczekiwane Hades II, a także takie tytuły jak FBC: Firebreak czy Replaced. Zanim jednak ruszy główna fala kwietniowych nowości, warto przypomnieć, że katalog już wcześniej został wzbogacony o kilka produkcji, które pojawiły się na przełomie marca i kwietnia. Wśród nich znalazły się m.in. Super Meat Boy 3D oraz NBA 2K26.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Xbox Game Pass z nową ofertą

Pierwsza fala kwietniowych dodatków obejmuje szeroki przekrój gatunków i platform. Już 7 kwietnia do usługi trafi Final Fantasy IV, a dzień później katalog zostanie rozszerzony o takie tytuły jak Warhammer: Vermintide 2 oraz DayZ. Warto też zaznaczyć, że niektóre z tych gier były dostępne w najdroższym planie, ale teraz trafią również do tańszych progów Game Passa.

Tak prezentuje się pełna lista produkcji:

  • 7 kwietnia – Final Fantasy IV (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
  • 8 kwietnia – Warhammer Vermintide 2 (Chmura, konsole)
  • 8 kwietnia – DayZ (PC)
  • 8 kwietnia – Endless Legend 2 (Preview), (PC)
  • 8 kwietnia – FBC: Firebreak (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
  • 9 kwietnia – Planet Coaster 2 (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
  • 10 kwietnia – Tiny Bookshop (Chmura, Xbox Series X/S, handheld, PC)
  • 13 kwietnia – Football Manager 26 (Chmura, konsole, PC)
  • 14 kwietnia – Hades II (Cloud, Xbox Series X/S, Handheld, and PC)
  • 14 kwietnia – Replaced (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
  • 14 kwietnia – The Thaumaturge (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
  • 16 kwietnia – The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
  • 16 kwietnia – EA Sports NHL 26 (Chmura, Xbox Series X/S)
  • 17 kwietnia – Call of Duty: Modern Warfare (Chmura, konsole, PC)
  • 21 kwietnia – Little Rocket Lab (Chmura, konsole, PC)
  • 21 kwietnia – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Chmura, konsole, handheld, PC)
  • 21 kwietnia – Vampire Crawlers (Chmura, Xbox Series X/S, handheld, PC)
  • 23 kwietnia – Kiln (Chmura, Xbox Series X/S, handheld, PC)

GramTV przedstawia:

Jednym z najmocniejszych punktów kwietniowej oferty jest segment gier niezależnych. Oprócz Hadesa II, dużym zainteresowaniem cieszą się także Vampire Crawlers oraz Replaced, które trafiają do usługi już w dniu premiery, wzmacniając atrakcyjność subskrypcji. Jak zawsze, wraz z nowymi grami, część produkcji opuści katalog. 15 kwietnia z usługi zniknie pięć tytułów, w tym jeden z największych hitów ostatnich lat, czyli Grand Theft Auto V. Oprócz niego abonenci stracą dostęp także do Ashen, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery oraz Terra Invicta.

To jeszcze nie koniec ogłoszeń, ponieważ kolejna fala nowości tradycyjnie ma zostać ujawniona w drugiej połowie miesiąca.

Źródło:https://www.eurogamer.net/xbox-game-pass-april-wave-one

Tagi:

News
Microsoft
abonament
Xbox Game Pass
usługa
Xbox
subskrypcja
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Series X
Xbox Series S
lista premier
lista gier
Game Pass
usługi online
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112