Xbox Game Pass z nową ofertą na kwiecień. Na liście jest popularny roguelike

Microsoft ogłosił nową, wyjątkowo rozbudowaną listę gier, które trafią do usługi Xbox Game Pass w kwietniu 2026 roku.
Wśród najgłośniejszych kwietniowych premier w usłudze Xbox Game Pass znalazło się długo wyczekiwane Hades II, a także takie tytuły jak FBC: Firebreak czy Replaced. Zanim jednak ruszy główna fala kwietniowych nowości, warto przypomnieć, że katalog już wcześniej został wzbogacony o kilka produkcji, które pojawiły się na przełomie marca i kwietnia. Wśród nich znalazły się m.in. Super Meat Boy 3D oraz NBA 2K26.
Xbox Game Pass z nową ofertą
Pierwsza fala kwietniowych dodatków obejmuje szeroki przekrój gatunków i platform. Już 7 kwietnia do usługi trafi Final Fantasy IV, a dzień później katalog zostanie rozszerzony o takie tytuły jak Warhammer: Vermintide 2 oraz DayZ. Warto też zaznaczyć, że niektóre z tych gier były dostępne w najdroższym planie, ale teraz trafią również do tańszych progów Game Passa.
Tak prezentuje się pełna lista produkcji:
7 kwietnia – Final Fantasy IV (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
8 kwietnia – Warhammer Vermintide 2 (Chmura, konsole)
8 kwietnia – DayZ (PC)
8 kwietnia – Endless Legend 2 (Preview), (PC)
8 kwietnia – FBC: Firebreak (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
9 kwietnia – Planet Coaster 2 (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
10 kwietnia – Tiny Bookshop (Chmura, Xbox Series X/S, handheld, PC)
13 kwietnia – Football Manager 26 (Chmura, konsole, PC)
14 kwietnia – Hades II (Cloud, Xbox Series X/S, Handheld, and PC)
14 kwietnia – Replaced (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
14 kwietnia – The Thaumaturge (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
16 kwietnia – The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Chmura, Xbox Series X/S, PC)
16 kwietnia – EA Sports NHL 26 (Chmura, Xbox Series X/S)
17 kwietnia – Call of Duty: Modern Warfare (Chmura, konsole, PC)
21 kwietnia – Little Rocket Lab (Chmura, konsole, PC)
21 kwietnia – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Chmura, konsole, handheld, PC)
21 kwietnia – Vampire Crawlers (Chmura, Xbox Series X/S, handheld, PC)
23 kwietnia – Kiln (Chmura, Xbox Series X/S, handheld, PC)
GramTV przedstawia:
Jednym z najmocniejszych punktów kwietniowej oferty jest segment gier niezależnych. Oprócz Hadesa II, dużym zainteresowaniem cieszą się także Vampire Crawlers oraz Replaced, które trafiają do usługi już w dniu premiery, wzmacniając atrakcyjność subskrypcji. Jak zawsze, wraz z nowymi grami, część produkcji opuści katalog. 15 kwietnia z usługi zniknie pięć tytułów, w tym jeden z największych hitów ostatnich lat, czyli Grand Theft Auto V. Oprócz niego abonenci stracą dostęp także do Ashen, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery oraz Terra Invicta.
To jeszcze nie koniec ogłoszeń, ponieważ kolejna fala nowości tradycyjnie ma zostać ujawniona w drugiej połowie miesiąca.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!