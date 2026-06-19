Game Pass miał pomóc studiom Xboxa. Teraz część z nich może paść ofiarą własnego sukcesu.

Według Jasona Schreiera deweloperzy wykonywali polecenia firmy, a mimo to znaleźli się na celowniku zwolnień.

Microsoft może szykować kolejną dużą falę zwolnień w strukturach Xboxa. Według najnowszych informacji przekazanych przez dziennikarza Bloomberga, Jasona Schreiera, część zespołów obawia się poważnych cięć już po zakończeniu roku fiskalnego firmy, które nastąpi 30 czerwca. Xbox i Game Pass pod lupą Schreier zwrócił uwagę na problemy, z jakimi marka Xbox zmaga się od kilku lat. Jego zdaniem firma nie odzyskała pozycji utraconej jeszcze w czasach generacji Xbox One, a kolejne kosztowne inwestycje, w tym przejęcie Activision Blizzard, zwiększyły presję na osiąganie lepszych wyników finansowych.

Dziennikarz przypomniał również o wcześniejszych zamknięciach studiów oraz anulowaniu projektów takich jak Perfect Dark, Everwild czy Project Blackbird. W jego ocenie ostatnie lata były dla działu gamingowego Microsoftu wyjątkowo burzliwe. Najbardziej kontrowersyjny element raportu dotyczy jednak zespołów rozwijających gry dla Game Passa. Schreier uważa, że studia takie jak Compulsion Games czy Double Fine realizowały strategię wyznaczoną przez Microsoft, tworząc oryginalne produkcje mające wzbogacać bibliotekę abonamentu.

GramTV przedstawia:

Problem polega na tym, że część tych tytułów nie osiągnęła spektakularnych wyników sprzedażowych. Według dziennikarza deweloperzy mogą dziś ponosić konsekwencje decyzji, które kilka lat temu były zgodne z oczekiwaniami kierownictwa Xboxa. W materiale pojawia się również określenie „bloodbath”, którego mają używać osoby związane z Xboxem w kontekście nadchodzących zmian. Z wcześniejszych doniesień wynika, że zagrożone mogą być nie tylko mniejsze zespoły. Nawet w Bethesdzie największe bezpieczeństwo mają obecnie osoby pracujące przy markach The Elder Scrolls i Fallout. Na razie Microsoft nie odniósł się oficjalnie do tych informacji. Mimo to, już wcześniej pojawiły się niepokojące doniesienia właśnie m.in. na temat twórców South of Midnight. XBOX przepala pieniądze? Te liczby dają do myślenia