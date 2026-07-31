Zamówiła sobie męża z wilkiny. Zwiastun Wicker zapowiada najdziwniejszą premierę roku

Do sieci trafił pierwszy zwiastun Wicker – nietypowej komedii z Olivią Colman, Alexandrem Skarsgårdem i Peterem Dinklage'em.

Po pokazie na tegorocznym festiwalu Sundance studio udostępniło pierwszy zwiastun Wicker. Nowy film z Olivią Colman w roli głównej łączy elementy komedii, baśni i absurdu, opowiadając historię kobiety, która postanawia zamówić sobie... męża wykonanego z wikliny. Wiklinowy mąż wywraca życie całej wioski do góry nogami Fabuła Wicker nie przypomina żadnej współczesnej komedii. Olivia Colman wciela się w odtrącaną przez mieszkańców rybaczkę, która nie zamierza pogodzić się z samotnością. Zwraca się więc do miejscowego wikliniarza, granego przez Petera Dinklage'a, z nietypową prośbą o stworzenie idealnego męża.

To jednak dopiero początek coraz bardziej absurdalnych wydarzeń. W tę niezwykłą postać wciela się Alexander Skarsgård. Jak sugeruje zwiastun, wiklinowy mężczyzna okazuje się znacznie bardziej charyzmatyczny i pożądany, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Jego pojawienie się wywołuje falę zazdrości, fascynacji i zamieszania, która stopniowo zaczyna rozbijać spokojne życie niewielkiej społeczności.

GramTV przedstawia:

Za scenariusz i reżyserię odpowiada duet Alex Huston Fischer i Eleanor Wilson. W obsadzie znalazła się również Elizabeth Debicki. Sama Olivia Colman przyznała wcześniej, że scenariusz Wicker należy do trzech najlepszych, jakie kiedykolwiek przeczytała. Pierwsze reakcje sugerują, że będzie to jedna z najbardziej oryginalnych premier jesieni. Film miał swoją premierę podczas festiwalu Sundance na początku roku, gdzie zwrócił na siebie uwagę nietypowym pomysłem i surrealistycznym humorem. Za północnoamerykańską dystrybucję odpowiada Black Bear. Wicker trafi do kin w limitowanej dystrybucji 23 października, a tydzień później zostanie szerzej wprowadzony na ekrany.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









