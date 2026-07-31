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Zamówiła sobie męża z wilkiny. Zwiastun Wicker zapowiada najdziwniejszą premierę roku

Jakub Piwoński
2026/07/31 12:30
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Do sieci trafił pierwszy zwiastun Wicker – nietypowej komedii z Olivią Colman, Alexandrem Skarsgårdem i Peterem Dinklage'em.

Po pokazie na tegorocznym festiwalu Sundance studio udostępniło pierwszy zwiastun Wicker. Nowy film z Olivią Colman w roli głównej łączy elementy komedii, baśni i absurdu, opowiadając historię kobiety, która postanawia zamówić sobie... męża wykonanego z wikliny.

Wicker
Wicker

Wiklinowy mąż wywraca życie całej wioski do góry nogami

Fabuła Wicker nie przypomina żadnej współczesnej komedii. Olivia Colman wciela się w odtrącaną przez mieszkańców rybaczkę, która nie zamierza pogodzić się z samotnością. Zwraca się więc do miejscowego wikliniarza, granego przez Petera Dinklage'a, z nietypową prośbą o stworzenie idealnego męża.

To jednak dopiero początek coraz bardziej absurdalnych wydarzeń. W tę niezwykłą postać wciela się Alexander Skarsgård. Jak sugeruje zwiastun, wiklinowy mężczyzna okazuje się znacznie bardziej charyzmatyczny i pożądany, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Jego pojawienie się wywołuje falę zazdrości, fascynacji i zamieszania, która stopniowo zaczyna rozbijać spokojne życie niewielkiej społeczności.

GramTV przedstawia:

Za scenariusz i reżyserię odpowiada duet Alex Huston Fischer i Eleanor Wilson. W obsadzie znalazła się również Elizabeth Debicki. Sama Olivia Colman przyznała wcześniej, że scenariusz Wicker należy do trzech najlepszych, jakie kiedykolwiek przeczytała.

Pierwsze reakcje sugerują, że będzie to jedna z najbardziej oryginalnych premier jesieni. Film miał swoją premierę podczas festiwalu Sundance na początku roku, gdzie zwrócił na siebie uwagę nietypowym pomysłem i surrealistycznym humorem. Za północnoamerykańską dystrybucję odpowiada Black Bear. Wicker trafi do kin w limitowanej dystrybucji 23 października, a tydzień później zostanie szerzej wprowadzony na ekrany.

Źródło:https://deadline.com/2026/07/wicker-trailer-olivia-colman-alexander-skarsgard-1237013463/

Tagi:

Popkultura
trailer
zwiastun
film
premiera
kino
Peter Dinklage
Olivia Colman
Alexander Skarsgard
Sundance
Wicker
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
2
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 12:50
Grze napisał:

Krakowianka jedna, miała chłopca z drewna,

Zazdroszczą chłopaki, że on sztywny taki,

Zazdroszczą dziewczyny, że on jest z wikliny...

Takie tam, rymy częstochowskie...

Najpierw napisałem komentarz, potem obejrzałem trailer....

🍑🌽 przeczucie mnie nie zmyliło...

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 12:47

Krakowianka jedna, miała chłopca z drewna,

Zazdroszczą chłopaki, że on sztywny taki,

Zazdroszczą dziewczyny, że on jest z wikliny...

Takie tam, rymy częstochowskie...




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112