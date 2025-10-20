Frostpunk 2 - recenzja na PlayStation 5. Apokalipsa tylko z bliska

W tym tekście skupiam się jedynie na ocenie portu Frostpunk 2 na PlayStation 5. Gra ukazała się także na Xbox Series X/S; dostępna jest również wersja PC, gdzie możliwa jest zabawa przy użyciu klawiatury i myszy bądź kontrolera (ta druga opcja pojawiła się w momencie premiery edycji konsolowych). Pełnoprawną recenzję Frostpunk 2 opublikowaliśmy na łamach gram.pl chwilę przed premierą tytułu, która miała miejsce 20 września 2024 roku.

Pamiętam, że jeszcze w zamierzchłych czasach, kiedy Supreme Commander debiutował na Xboksie 360 gracze żywo dyskutowali o tym, czy da się grać w RTS-y z użyciem kontrolera. W istocie przedmiot dzisiejszego artykułu, a więc Frostpunk 2, nie jest oczywiście klasyczną strategią czasu rzeczywistego, lecz niewątpliwie elementy takowej posiada. To przede wszystkim survival i city-builder, ale nie o tym rzecz.

W każdym razie kilka lat temu, kiedy na rynku debiutowały konsolowe wydania serii Age of… (czy to Empires, czy Mythology) w końcu uznałem, że faktycznie - można przenieść sterowanie z PC tak, by dało się grać komfortowo na Xbox Series X/S lub PlayStation 5. Nie inaczej było z pierwszym Frostpunkiem, bo tutaj również autorzy wykonali zadanie wręcz znakomicie, dlatego też z ograniem “dwójki” czekałem do premiery edycji konsolowych. Jak wyszło? Zgodnie z przewidywaniami - świetnie, ale nie obyło się bez potknięć.

Frostpunk 2 uruchomiłem na zwykłym PlayStation 5 na monitorze 4K z ekranem o przekątnej 28 cali, siedząc przy biurku. Już od pierwszej chwili zauważyłem, że niestety, ale twórcy zdecydowanie powinni zwiększyć czcionkę. Tym bardziej, że przecież zdecydowana większość osób zdecyduje się na zakup tego tytułu po to, aby grać w niego wygodnie na kanapie, czyli z dalszej odległości. Wówczas komunikaty prezentowane na ekranie staną się po prostu nieczytelne, zmuszając odbiorcę do tego, by ten podszedł do telewizora. Przed rozpoczęciem samej gry można jednak zmienić rozmiar tekstu interfejsu z “domyślnego” na “duży”. Czy to rozwiązuje sprawę?

I tak, i nie, ponieważ spora liczba komunikatów napisów widocznych na ekranie jest zbyt mała, by można było mówić o wygodnej zabawie z kanapy, choć nie brakuje samouczków, które są na tyle duże, że dałoby się je spokojnie przeczytać z drugiego pokoju. Wszystkie dane prezentowane na górze ekranu (np. związane z zasobami) także są bardzo czytelne. Mimo wszystko jednak ewidentnie przydałoby się tu więcej opcji w zakresie dostosowania wielkości napisów, bo w przeciwnym razie konsolowy Frostpunk 2 będzie grą zarezerwowaną jedynie dla tych, którzy albo grają przy biurku, albo też z niewielkiej odległości lub ewentualnie dysponują sokolim wzrokiem.

Frostpunk 2 na PlayStation 5 w trybie jakości oferuje lepszą grafikę kosztem niższej liczby klatek na sekundę, bo całość działa w 30 FPS-ach. Z kolei tryb wydajności pozwala na zabawę w 60 klatkach na sekundę, co wydaje się najbardziej komfortowym rozwiązaniem, tym bardziej że spadek jakości oprawy wizualnej nie jest aż tak zauważalny, ale mamy dwa razy więcej FPS-ów, co przy tego typu grze naprawdę robi różnicę. Jeśli z kolei chcemy czegoś pomiędzy, możemy zagrać w trybie zrównoważonym w 40 klatkach na sekundę, co wymaga jednak posiadania monitora lub telewizora ze wsparciem częstotliwości 120 Hz.