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Michael B. Jordan odświeża kultowy klasyk. Jest pierwszy zwiastun Afery Thomasa Crowna

Jakub Piwoński
2026/07/30 13:30
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Amazon MGM pokazało zapowiedź nowej wersji słynnego filmu o charyzmatycznym złodzieju dzieł sztuki. Za kamerą i w głównej roli stanął Michael B. Jordan.

Amazon MGM zaprezentowało pierwszy zwiastun Afery Thomasa Crowna. Nowa wersja kultowej historii będzie nie tylko kolejnym wcieleniem słynnego złodzieja dzieł sztuki, ale także drugim filmem wyreżyserowanym przez Michaela B. Jordana, który jednocześnie zagra główną rolę.

Afera Thomasa Crowna
Afera Thomasa Crowna

Michael B. Jordan stawia na mroczniejszą interpretację

W nowej wersji Afery Thomasa Crowna, aktor znany z cyklu Creed i filmu Grzesznicy, z który otrzymał Oscara, wciela się w bogatego miłośnika adrenaliny, który planuje skomplikowane kradzieże dzieł sztuki bardziej dla emocji niż dla pieniędzy. U jego boku występują Adria Arjona, Lily Gladstone oraz Kenneth Branagh. Sam Jordan przyznał wcześniej, że dorastał, oglądając przede wszystkim remake z 1999 roku w reżyserii Johna McTiernana, natomiast z oryginałem z 1968 roku zapoznał się dopiero niedawno.

Zwiastun sugeruje, że jego interpretacja będzie wyraźnie różnić się od poprzednich odsłon. Zamiast lekkiego romansu z elementami heist movie twórca stawia na bardziej mroczny, dynamiczny thriller.Za zdjęcia odpowiada Bradford Young, operator nominowany do Oscara za Nowy początek (Arrival), który po kilku latach przerwy powraca do wysokobudżetowego kina. Scenariusz napisał Drew Pearce (Hotel Artemis).

GramTV przedstawia:

Nowy The Thomas Crown Affair będzie trzecią filmową wersją tej historii. Oryginał z 1968 roku z Steve'em McQueenem i Faye Dunaway doczekał się remake'u w 1999 roku z Pierce'em Brosnanem i René Russo. Właśnie ta druga odsłona była największą inspiracją dla Jordana. Nowy film trafi wyłącznie do kin. Premiera została zaplanowana na marzec 2027 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/29/thomas-crown-affair-teaser

Tagi:

Popkultura
zwiastun
film
kino
aktor
Michael B. Jordan
nowa wersja
Afera Thomasa Crowna
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112