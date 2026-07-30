Michael B. Jordan odświeża kultowy klasyk. Jest pierwszy zwiastun Afery Thomasa Crowna

Amazon MGM zaprezentowało pierwszy zwiastun Afery Thomasa Crowna. Nowa wersja kultowej historii będzie nie tylko kolejnym wcieleniem słynnego złodzieja dzieł sztuki, ale także drugim filmem wyreżyserowanym przez Michaela B. Jordana, który jednocześnie zagra główną rolę.

Michael B. Jordan stawia na mroczniejszą interpretację

W nowej wersji Afery Thomasa Crowna, aktor znany z cyklu Creed i filmu Grzesznicy, z który otrzymał Oscara, wciela się w bogatego miłośnika adrenaliny, który planuje skomplikowane kradzieże dzieł sztuki bardziej dla emocji niż dla pieniędzy. U jego boku występują Adria Arjona, Lily Gladstone oraz Kenneth Branagh. Sam Jordan przyznał wcześniej, że dorastał, oglądając przede wszystkim remake z 1999 roku w reżyserii Johna McTiernana, natomiast z oryginałem z 1968 roku zapoznał się dopiero niedawno.