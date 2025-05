Frostpunk: 1886 będzie sięgał po mechaniki z Frostpunka 2. Ten remake ma być czymś więcej niż tylko zwykłym odświeżeniem

Frostpunk 2 zadebiutował pod koniec 2024 roku i zgodnie z zapowiedziami, będzie rozwijany aż do 2026 roku poprzez darmowe aktualizacje oraz większe dodatki DLC. Choć między premierami obu odsłon minęło zaledwie sześć lat, tempo zmian w branży gier sprawia, że wiele elementów obecnych w drugiej części to po prostu lepsze, bardziej nowoczesne rozwiązania. Twórcy nie zamierzają ich ignorować. Jak ujawnił reżyser gry Frostpunk: 1886 , Maciej Sułecki, część tych usprawnień pojawi się w nadchodzącym remake’u.

Pomysł na odświeżenie pierwotnego Frostpunka narodził się przy okazji przejścia Frostpunka 2 na silnik Unreal Engine, co sprawiło, że oba projekty są ze sobą silnie powiązane. W związku z tym nie dziwi fakt, że remake nie tylko przywróci historię znaną z pierwszej części, ale także wykorzysta sprawdzone już mechaniki z kontynuacji. Sułecki zaznacza jednak, że zespół wciąż analizuje, które z nich rzeczywiście pasują do oryginalnej formuły gry:

Dla fanów serii to świetna wiadomość, bowiem w perspektywie najbliższych dwóch lat czeka ich sporo treści – rozwój Frostpunka 2, debiut Frostpunka: 1886 i zapewne także jego wsparcie po premierze. Tak duży strumień zawartości nie jest zaskoczeniem, ponieważ 11 bit studios traktuje Frostpunka nie tylko jako pojedynczy tytuł, ale jako cały świat i markę z potencjałem do dalszej ekspansji.

Choć przyszłość zawsze pozostaje niewiadomą, wszystko wskazuje na to, że przed marką Frostpunk rysuje się świetlana przyszłość. To samo można powiedzieć o 11 bit studios, które oprócz pracy nad Frostpunkiem przygotowuje również inne interesujące projekty. Już wkrótce na Xbox Game Pass trafi The Alters, a w 2025 roku ukażą się także dwa inne tytuły wydawane przez studio – Moonlighter 2: The Endless Vault oraz Death Howl.