Oryginalny Frostpunk doczekał się nowej wersji na Unreal Engine 5. Frostpunk 1886 oficjalnie zapowiedziany

Polskie studio oficjalnie zapowiedziało nową odsłonę swojej słynnej serii. Frostpunk 1886 jest powrotem do korzeni i jednocześnie świeżym spojrzeniem na brutalny świat przetrwania i budowy społeczeństwa w ekstremalnych warunkach. Gra jest zdecydowanie czymś więcej od zwykłego remake’u.

Frostpunk 1886 to nowa wersja pierwszej części serii na Unreal Engine 5

Nowa gra powstaje na Unreal Engine 5, co pozwoliło twórcom nie tylko znacząco poprawić warstwę wizualną, ale również otworzyć drzwi do modów i przyszłych dodatków DLC. Fani mogą spodziewać się nowych funkcji, o które społeczność prosiła od dawna, ale które były niemożliwe do zrealizowania na dotychczasowym, autorskim silniku Liquid Engine.