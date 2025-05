Frostpunk 2 z ogromną aktualizacją. Nowe wyzwania, mapa i masa zmian

Wielka aktualizacja Frostpunk 2 już dostępna

Jedną z nowości w grze Frostpunk 2 jest dodanie do trybu Utopia Builder nowej mapy o nazwie The Pit, znanej z pierwszej odsłony gry. Dodatkowo, do trybu wprowadzono Tales from the Frostland, czyli opcjonalne wyzwania, które wzbogacają rozgrywkę o unikalne questy i elementy narracyjne. Ukończenie tych wyzwań nagradzane jest odblokowaniem specjalnego Monument Hub, natomiast porażka prowadzi do natychmiastowego zakończenia danej rozgrywki.

Jedną z największych zmian w rozgrywce jest przebudowa systemu zarządzania ciepłem. Zamiast globalnego zapotrzebowania na ciepło, teraz ważne są lokalne poziomy ciepła dla poszczególnych dzielnic. Wprowadzono również nową nakładkę mapy dedykowaną zarządzaniu ciepłem, pozwalającą śledzić stan każdej dzielnicy.