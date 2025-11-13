Frankenstein podbija Netflixa – 29 milionów wyświetleń w trzy dni

Film w ograniczonym zakresie był też dystrybuowany w kinach. Wszystko po to, by wejść do oscarowego wyścigu.

Nowy film Guillermo del Toro okazał się wielkim sukcesem Netflixa. Frankenstein zanotował 29 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych trzech dni, co czyni go piątym największym anglojęzycznym debiutem platformy w 2025 roku. Produkcja z budżetem przekraczającym 120 milionów dolarów zajęła pierwsze miejsce w globalnym rankingu Netflixa w tygodniu kończącym się 9 listopada.

Frankenstein wielkim hitem Netflix

Po trzytygodniowej, ograniczonej dystrybucji kinowej 2,5-godzinny film z kategorią R trafił na platformę z pozytywnymi recenzjami i dużym oscarowym potencjałem. Frankenstein zajął pierwsze miejsce w 85 krajach, a tylko w kilku uplasował się nieco niżej. Dla del Toro to największy sukces w historii jego współpracy z Netflixem – dla porównania Pinokio zadebiutował z 13,8 mln wyświetleń, a Gabinet osobliwości z 6,6 mln.