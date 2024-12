Francis Ford Coppola nie zwalnia tempa. Twórca Megalopolis planuje kolejne filmy

Glimpses of the Moon połączy literacką historię o trudnościach małżeńskich z elementami muzycznymi i tanecznymi, a inspiracją będą także klasyki kina, takie jak Naga prawda Leo McCareya. Jak już wspominaliśmy, fabuła będzie kręcić się wokół małżeństwa, które che się rozstać, ale nie jest to takie łatwe. Film ten będzie drugim musicalem w dorobku reżysera po Ten od serca z 1981 roku – filmie, który także nie miał zbyt dobrej żywotności w kinach.

Ale to nie koniec. Okazuje się, że po zakończeniu prac nad musicalem, Coppola od razu zabierze się do kręcenia swego kolejne, jak zapowiada, już ostatniego filmu pt. Distant Vision. Ten film ma być jeszcze większy, niż dotychczasowe projekty reżysera, przynajmniej tak jest zapowiadany. Przypomnijmy jednak, że dokładnie tak samo zapowiadano Megalopolis.