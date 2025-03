Najgorsze filmy 2024 roku wybrane. Uniwersum Sony dobite po raz ostatni przez Złote Maliny

Dwie aktorskie statuetki zdobył film Netflixa Bez lukru: za pierwszoplanową rolę męską, którą przyznano Jerry’emu Seinfeldowi oraz drugoplanową rolę żeńską, która przypadła Amy Schumer. Z dwóch statuetek mógł cieszyć się również Joker: Folie à Deux, który zdobył nagrodę za najgorszą kontynuację, a także najgorszą ekranową parę.

Nagroda dla najgorszego reżysera przypadła Francisowi Fordowi Coppoli za Megalopolis, który w większości sfinansował z własnej kieszeni. Reżyser zdążył już odnieść się do tej nagrody w mediach społecznościowych. Napisał, że akceptuje nagrodę Złotej Maliny i jest zaszczycony wyróżnieniem jego filmu w innych kategoriach w momencie, gdy „niewielu ma odwagę sprzeciwiać się dominującym trendom współczesnej kinematografii!”.

Jestem zachwycony, że mogę przyjąć nagrodę Złotej Maliny w tak wielu ważnych kategoriach dla Megalopolis oraz za zaszczytne wyróżnienie bycia nominowanym jako najgorszy reżyser, najgorszy scenariusz i najgorszy film – w czasach, gdy tak niewielu ma odwagę sprzeciwiać się dominującym trendom współczesnej kinematografii!

W tym wraku świata, gdzie SZTUKA jest oceniana punktowo niczym profesjonalne zapasy, zdecydowałem się NIE podążać za tchórzliwymi zasadami narzuconymi przez przemysł tak przerażony ryzykiem, że pomimo ogromnej puli młodych talentów, jakimi dysponuje, może nie stworzyć filmów, które będą istotne i żywe za 50 lat.

Co za zaszczyt stać obok wielkiego i odważnego filmowca, jakim był Jacques Tati, który całkowicie zubożył się, by stworzyć jedno z najbardziej ukochanych porażek w historii kina – PLAYTIME! Moje szczere podziękowania dla wszystkich moich genialnych współpracowników, którzy dołączyli do mnie, by stworzyć nasze dzieło sztuki, MEGALOPOLIS, i przypomnijmy sobie, że box office to tylko pieniądze, a jak wojna, głupota i polityka – nie ma prawdziwego miejsca w naszej przyszłości.