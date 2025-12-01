Francesco Bagnaia i Augusto Fernandez wygrywają wyścig 100km dei Campioni

Jedenasta edycja 100km dei Campioni organizowanego przez motocyklową legendę Valentino Rossiego, padła łupem Francesco Bagnai oraz Augusto Fernandeza.
Francesco Bagnaia oraz Augusto Fernandez triumfowali w 11 edycji słynnego dirt trackowego wyścigu 100km dei Campioni, rozgrywanego w sobotę na ranczu Valentino Rossiego w Tavullii. Duet MotoGP przebił się z dziewiątego pola startowego i pokonał ubiegłorocznego zwycięzcę Diogo Moreirę (debiutującego w MotoGP w 2026 roku), jadącego tym razem z Federico Fulignim. Na najniższym stopniu podium stanęli Luca Marini z HRC MotoGP, pięciokrotny triumfator imprezy u boku brata Rossiego oraz jego partner Matteo Patacca.
Bagnaia i Fernandez wygrywają 100km dei Campioni
Dla Bagnai była to pierwsza wygrana w 100km Mistrzów. Aktualny zawodnik fabrycznego Ducati i członek Akademii VR46 zakończył sezon MotoGP dopiero na piątym miejscu, dlatego zwycięstwo na domowym torze miało dla niego wyjątkowe znaczenie. Fernandez natomiast zakończył w ten sposób rok spędzony jako tester Yamahy, zaliczając dzikie karty i pracując nad rozwojem nowego silnika V4, który ma za zadanie przywrócić dawny blask japońskiemu producentowi. Bagnaia napisał w mediach społecznościowych:
Wygrywanie w domu smakuje inaczej!
Tegoroczna edycja ponownie przyciągnęła gwiazdy MotoGP, WorldSBK, Moto2 i wyścigów drogowych. Tym razem pary zostały zestawione “przez algorytm”, bazujący na wynikach z poprzedniego dnia. Aktualny mistrz Moto2 i nowy zawodnik LCR Hondy, Diogo Moreira, zdobył Pole Position, wyprzedzając zwycięzcę sprintu Valentino Rossiego oraz swojego partnera Mattię Casadeiego. Uszkodzenia motocykla po wywrotce zmusiły jednak Moreirę i Casadeiego do wycofania się na 29 okrążeniu z 50. Pedro Acosta z KTM-a oraz zwycięzca wyścigów Moto2 Senna Agius dojechali na czwartym miejscu, 14 sekund za Bagnaią. Reprezentanci Aprilii, czyli Marco Bezzecchi i Tim Reeve, ukończyli pełny dystans na dziesiątej pozycji. Problemy dopadły także Jacka Millera z Pramac Yamahy oraz byłego zwycięzcę 100km dei Campioni, Lorenzo Baldassarriego. Duet zakończył rywalizację ze stratą sześciu okrążeń.
Zwycięzcy wszystkich edycji 100 km dei Campioni:
Pierwsza edycja: Nicolo Bulega/Lorenzo Baldassarri
Druga edycja: Valentino Rossi/Luca Marini
Trzecia edycja: Valentino Rossi/Luca Marini
Czwarta edycja: Franco Morbidelli/Mattia Pasini
Piąta edycja: Valentino Rossi/Franco Morbidelli
Szósta edycja: Valentino Rossi/Luca Marini
Siódma edycja: Valentino Rossi/Luca Marini
Ósma edycja: Lorenzo Baldassarri/Elia Bartolini
Dziewiąta edycja: Valentino Rossi/Luca Marini
Dziesiąta edycja: Diogo Moreira/Thomas Chareyre
Jedenasta edycja: Francesco Bagnaia/Augusto Fernandez
