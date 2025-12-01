Francesco Bagnaia i Augusto Fernandez wygrywają wyścig 100km dei Campioni

Francesco Bagnaia oraz Augusto Fernandez triumfowali w 11 edycji słynnego dirt trackowego wyścigu 100km dei Campioni, rozgrywanego w sobotę na ranczu Valentino Rossiego w Tavullii. Duet MotoGP przebił się z dziewiątego pola startowego i pokonał ubiegłorocznego zwycięzcę Diogo Moreirę (debiutującego w MotoGP w 2026 roku), jadącego tym razem z Federico Fulignim. Na najniższym stopniu podium stanęli Luca Marini z HRC MotoGP, pięciokrotny triumfator imprezy u boku brata Rossiego oraz jego partner Matteo Patacca.

Bagnaia i Fernandez wygrywają 100km dei Campioni

Dla Bagnai była to pierwsza wygrana w 100km Mistrzów. Aktualny zawodnik fabrycznego Ducati i członek Akademii VR46 zakończył sezon MotoGP dopiero na piątym miejscu, dlatego zwycięstwo na domowym torze miało dla niego wyjątkowe znaczenie. Fernandez natomiast zakończył w ten sposób rok spędzony jako tester Yamahy, zaliczając dzikie karty i pracując nad rozwojem nowego silnika V4, który ma za zadanie przywrócić dawny blask japońskiemu producentowi. Bagnaia napisał w mediach społecznościowych: