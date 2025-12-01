Zaloguj się lub Zarejestruj

Francesco Bagnaia i Augusto Fernandez wygrywają wyścig 100km dei Campioni

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/01 13:10
Jedenasta edycja 100km dei Campioni organizowanego przez motocyklową legendę Valentino Rossiego, padła łupem Francesco Bagnai oraz Augusto Fernandeza.

Francesco Bagnaia oraz Augusto Fernandez triumfowali w 11 edycji słynnego dirt trackowego wyścigu 100km dei Campioni, rozgrywanego w sobotę na ranczu Valentino Rossiego w Tavullii. Duet MotoGP przebił się z dziewiątego pola startowego i pokonał ubiegłorocznego zwycięzcę Diogo Moreirę (debiutującego w MotoGP w 2026 roku), jadącego tym razem z Federico Fulignim. Na najniższym stopniu podium stanęli Luca Marini z HRC MotoGP, pięciokrotny triumfator imprezy u boku brata Rossiego oraz jego partner Matteo Patacca.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia

Bagnaia i Fernandez wygrywają 100km dei Campioni

Dla Bagnai była to pierwsza wygrana w 100km Mistrzów. Aktualny zawodnik fabrycznego Ducati i członek Akademii VR46 zakończył sezon MotoGP dopiero na piątym miejscu, dlatego zwycięstwo na domowym torze miało dla niego wyjątkowe znaczenie. Fernandez natomiast zakończył w ten sposób rok spędzony jako tester Yamahy, zaliczając dzikie karty i pracując nad rozwojem nowego silnika V4, który ma za zadanie przywrócić dawny blask japońskiemu producentowi. Bagnaia napisał w mediach społecznościowych:

Wygrywanie w domu smakuje inaczej!

Tegoroczna edycja ponownie przyciągnęła gwiazdy MotoGP, WorldSBK, Moto2 i wyścigów drogowych. Tym razem pary zostały zestawione “przez algorytm”, bazujący na wynikach z poprzedniego dnia. Aktualny mistrz Moto2 i nowy zawodnik LCR Hondy, Diogo Moreira, zdobył Pole Position, wyprzedzając zwycięzcę sprintu Valentino Rossiego oraz swojego partnera Mattię Casadeiego. Uszkodzenia motocykla po wywrotce zmusiły jednak Moreirę i Casadeiego do wycofania się na 29 okrążeniu z 50. Pedro Acosta z KTM-a oraz zwycięzca wyścigów Moto2 Senna Agius dojechali na czwartym miejscu, 14 sekund za Bagnaią. Reprezentanci Aprilii, czyli Marco Bezzecchi i Tim Reeve, ukończyli pełny dystans na dziesiątej pozycji. Problemy dopadły także Jacka Millera z Pramac Yamahy oraz byłego zwycięzcę 100km dei Campioni, Lorenzo Baldassarriego. Duet zakończył rywalizację ze stratą sześciu okrążeń.

Zwycięzcy wszystkich edycji 100 km dei Campioni:

  • Pierwsza edycja: Nicolo Bulega/Lorenzo Baldassarri
  • Druga edycja: Valentino Rossi/Luca Marini
  • Trzecia edycja: Valentino Rossi/Luca Marini
  • Czwarta edycja: Franco Morbidelli/Mattia Pasini
  • Piąta edycja: Valentino Rossi/Franco Morbidelli
  • Szósta edycja: Valentino Rossi/Luca Marini
  • Siódma edycja: Valentino Rossi/Luca Marini
  • Ósma edycja: Lorenzo Baldassarri/Elia Bartolini
  • Dziewiąta edycja: Valentino Rossi/Luca Marini
  • Dziesiąta edycja: Diogo Moreira/Thomas Chareyre
  • Jedenasta edycja: Francesco Bagnaia/Augusto Fernandez
Źródło:https://www.crash.net/motogp/news/1087605/1/pecco-bagnaia-augusto-fernandez-win-valentino-rossis-100km-champions-dirt

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

