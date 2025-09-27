Zaloguj się lub Zarejestruj

Forza Horizon 6 z największą mapą w historii serii. Graczy czeka masa atrakcji

Mikołaj Ciesielski
2025/09/27 17:45
0
0

W sieci pojawiły się kolejne informacje na temat nadchodzącej odsłony Forza Horizon.

W tym tygodniu doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Forza Horizon 6. Na stronie Xbox pojawił się także specjalny artykuł, w którym ujawniono sporo szczegółów na temat kolejnego Horizona. Tymczasem jeden z przedstawicieli studia Playground Games odpowiedział na pytania dotyczące rozmiaru świata w nowej odsłonie serii Forza Horizon.

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Twórcy Forza Horizon 6 przygotowali „największą” i „najbardziej kompletną” mapę w historii serii

Don Arceta – reżyser artystyczny gry – w rozmowie z GamesRadar zapowiedział, że Forza Horizon 6 zaoferuje „największą mapę” w historii serii. Gracze nie będą mogli również narzekać na nudę. Japonia w wykonaniu deweloperów z Playground Games i Turn 10 Studios ma bowiem być wypełniona różnego rodzaju atrakcjami i aktywnościami.

Oczywiście nie możemy zwiększyć rozmiaru świata bez wypełnienia go rzeczami do zrobienia i zobaczenia. Myślę, że mapa, którą stworzyliśmy dla Japonii, a właściwie dla wersji Japonii w Horizon, jest nie tylko duża, ale także gęsta. Za każdym rogiem zawsze czeka coś do odkrycia czy zobaczenia za rogiem. Nie podam konkretnych liczb, ale tak jest większa [niż mapa w Forza Horizon 5 – dop. red.] – powiedział Arceta.

GramTV przedstawia:

Arceta uważa także, że graczy najbardziej zaskoczy Tokio. Deweloper stwierdził, że stolica Japonii w Forza Horizon 6 to „najbardziej ambitny projekt” twórców serii Forza Horizon. W nadchodzącej produkcji Playground Games i Turn 10 Studios wspomniana metropolia ma być „naprawdę wielowarstwowa i złożona”.

Na koniec przypomnijmy, że Forza Horizon 6 ma zadebiutować na PC i Xbox Series X/S w 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak obecnie znana. Warto również pamiętać, że nadchodzącą odsłona serii Forza Horizon w dniu swojego debiutu trafi w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate.

Źródło:https://gamingbolt.com/forza-horizon-6s-map-is-playground-games-biggest-yet-and-also-our-most-full

Tagi:

News
PC
Microsoft
wyścigi
Turn 10
Playground Games
sandbox
samochody
mapa
otwarty świat
świat gry
rozmiar
Xbox Game Studios
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Series X
Xbox Series S
PC Game Pass
Forza Horizon 6
samochodówki
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

