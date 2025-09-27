Forza Horizon 6 z największą mapą w historii serii. Graczy czeka masa atrakcji

Twórcy Forza Horizon 6 przygotowali „największą” i „najbardziej kompletną” mapę w historii serii
Don Arceta – reżyser artystyczny gry – w rozmowie z GamesRadar zapowiedział, że Forza Horizon 6 zaoferuje „największą mapę” w historii serii. Gracze nie będą mogli również narzekać na nudę. Japonia w wykonaniu deweloperów z Playground Games i Turn 10 Studios ma bowiem być wypełniona różnego rodzaju atrakcjami i aktywnościami.
Oczywiście nie możemy zwiększyć rozmiaru świata bez wypełnienia go rzeczami do zrobienia i zobaczenia. Myślę, że mapa, którą stworzyliśmy dla Japonii, a właściwie dla wersji Japonii w Horizon, jest nie tylko duża, ale także gęsta. Za każdym rogiem zawsze czeka coś do odkrycia czy zobaczenia za rogiem. Nie podam konkretnych liczb, ale tak jest większa [niż mapa w Forza Horizon 5 – dop. red.] – powiedział Arceta.
GramTV przedstawia:
Arceta uważa także, że graczy najbardziej zaskoczy Tokio. Deweloper stwierdził, że stolica Japonii w Forza Horizon 6 to „najbardziej ambitny projekt” twórców serii Forza Horizon. W nadchodzącej produkcji Playground Games i Turn 10 Studios wspomniana metropolia ma być „naprawdę wielowarstwowa i złożona”.
Na koniec przypomnijmy, że Forza Horizon 6 ma zadebiutować na PC i Xbox Series X/S w 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jednak obecnie znana. Warto również pamiętać, że nadchodzącą odsłona serii Forza Horizon w dniu swojego debiutu trafi w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!