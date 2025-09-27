Forza Horizon 6 z największą mapą w historii serii. Graczy czeka masa atrakcji

W tym tygodniu doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Forza Horizon 6. Na stronie Xbox pojawił się także specjalny artykuł, w którym ujawniono sporo szczegółów na temat kolejnego Horizona. Tymczasem jeden z przedstawicieli studia Playground Games odpowiedział na pytania dotyczące rozmiaru świata w nowej odsłonie serii Forza Horizon.

Twórcy Forza Horizon 6 przygotowali „największą” i „najbardziej kompletną” mapę w historii serii

Don Arceta – reżyser artystyczny gry – w rozmowie z GamesRadar zapowiedział, że Forza Horizon 6 zaoferuje „największą mapę” w historii serii. Gracze nie będą mogli również narzekać na nudę. Japonia w wykonaniu deweloperów z Playground Games i Turn 10 Studios ma bowiem być wypełniona różnego rodzaju atrakcjami i aktywnościami.