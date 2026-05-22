Forza Horizon 6 z ogromnym wynikiem. Gra przekroczyła już 6 milionów graczy

Nowa odsłona wyścigowej serii Playground Games zalicza bardzo mocny start i szybko zbliża się do rekordów poprzedniej części.

Playground Games poinformowało, że Forza Horizon 6 przekroczyło barierę 6 milionów graczy. To kolejny imponujący rezultat dla najnowszej odsłony popularnej serii wyścigowej od Xbox Game Studios. Forza Horizon 6 – świetny start nowej odsłony serii Forza Horizon 6 trafiła do posiadaczy Premium Edition w ramach wcześniejszego dostępu już 15 maja, natomiast pełna premiera dla użytkowników standardowej wersji oraz abonentów Xbox Game Pass odbyła się 22 maja. Według dostępnych informacji nowa produkcja radzi sobie jeszcze lepiej niż Forza Horizon 5, które po premierze w 2021 roku osiągnęło 10 milionów graczy w ciągu dwóch tygodni. Wszystko wskazuje na to, że szósta odsłona może pobić ten wynik dzięki bardzo pozytywnym opiniom graczy i recenzentów. Wczytywanie ramki mediów.

Produkcja notuje również świetne wyniki sprzedaży na Steamie. Forza Horizon 6 zostało liderem listy najlepiej sprzedających się gier platformy, wyprzedzając między innymi Subnautica 2. Duże zainteresowanie może przełożyć się także na mocny debiut gry na PlayStation 5, gdzie produkcja ma trafić jeszcze w tym roku. Microsoft i Playground Games nie ujawnili jeszcze konkretnej daty premiery wersji PS5, ale część branżowych spekulacji wskazuje na jesień 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Odkryj zapierające dech w piersiach krajobrazy Japonii, kierując ponad 550 prawdziwymi samochodami, i zostań legendą wyścigów podczas Horizon Festival. Rozpocznij swoją przygodę jako turysta i poznaj świat pełen przebojów muzycznych oraz japońskiej kultury. Zbuduj posiadłość w dolinie, zdobądź imponujące rezydencje i zaprezentuj swoją cenną kolekcję samochodów w garażach z możliwością pełnej personalizacji. Wybierz się na przejażdżkę po drogach ze znajomymi i dołącz do zlotów samochodowych w całej Japonii, daj upust swojej wyobraźni w EventLab i twórz wspólnie w Horizon CoLab. Forza Horizon 6 możemy sprawdzić na PC i Xbox Series X/S. Forza Horizon 6 radzi sobie na Steam wyśmienicie. Ponad 270 tysięcy graczy w piku i jest najlepiej sprzedającą się grą