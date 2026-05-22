Forza Horizon 6 z ogromnym wynikiem. Gra przekroczyła już 6 milionów graczy

Mikołaj Berlik
2026/05/22 10:00
Nowa odsłona wyścigowej serii Playground Games zalicza bardzo mocny start i szybko zbliża się do rekordów poprzedniej części.

Playground Games poinformowało, że Forza Horizon 6 przekroczyło barierę 6 milionów graczy. To kolejny imponujący rezultat dla najnowszej odsłony popularnej serii wyścigowej od Xbox Game Studios.

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6 – świetny start nowej odsłony serii

Forza Horizon 6 trafiła do posiadaczy Premium Edition w ramach wcześniejszego dostępu już 15 maja, natomiast pełna premiera dla użytkowników standardowej wersji oraz abonentów Xbox Game Pass odbyła się 22 maja. Według dostępnych informacji nowa produkcja radzi sobie jeszcze lepiej niż Forza Horizon 5, które po premierze w 2021 roku osiągnęło 10 milionów graczy w ciągu dwóch tygodni. Wszystko wskazuje na to, że szósta odsłona może pobić ten wynik dzięki bardzo pozytywnym opiniom graczy i recenzentów.

Produkcja notuje również świetne wyniki sprzedaży na Steamie. Forza Horizon 6 zostało liderem listy najlepiej sprzedających się gier platformy, wyprzedzając między innymi Subnautica 2.

Duże zainteresowanie może przełożyć się także na mocny debiut gry na PlayStation 5, gdzie produkcja ma trafić jeszcze w tym roku. Microsoft i Playground Games nie ujawnili jeszcze konkretnej daty premiery wersji PS5, ale część branżowych spekulacji wskazuje na jesień 2026 roku.

Odkryj zapierające dech w piersiach krajobrazy Japonii, kierując ponad 550 prawdziwymi samochodami, i zostań legendą wyścigów podczas Horizon Festival. Rozpocznij swoją przygodę jako turysta i poznaj świat pełen przebojów muzycznych oraz japońskiej kultury. Zbuduj posiadłość w dolinie, zdobądź imponujące rezydencje i zaprezentuj swoją cenną kolekcję samochodów w garażach z możliwością pełnej personalizacji. Wybierz się na przejażdżkę po drogach ze znajomymi i dołącz do zlotów samochodowych w całej Japonii, daj upust swojej wyobraźni w EventLab i twórz wspólnie w Horizon CoLab.

Forza Horizon 6 możemy sprawdzić na PC i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/forza-horizon-6-crosses-6-million-players

fenr1r
Gramowicz
Dzisiaj 10:56
wolff01 napisał:

Trochę trudno się dziwić. Ta gra to "ultimate comfort expierience". Tak, są kontrowersje bo można się czepiać że skoro jedne gry krytykowane są wtórność to czemu FH ma taryfe ulgową? No tylko że tutaj model jest sprawdzony - i ciężko go zepsuć, można jedynie "wprowadzać za mało zmian" do formuły. Myślę że FH7 będzie miała ciężko bo tu jednak grę ciągnie "Japonia", ale kolejna część już nie będzie miała taryfy ulgowej, chyba że wrócą do USA moim zdaniem. Jedyne czego ludzie mocno widzę się czepiają to "fabuła" - drewniane postaci i dialogi na cztery nogi. Ale jak wiadomo fabuła w takich grach znaczy tyle co nic.

U mnie osoboście na duży plus retrowave w radiu - widzę że muzyka ta zagościła już na dobre w mainstreamie, a akurat w takiej grze nie ma chyba nic lepszego (może jedynie poza trance/techno).

Mogli na przykład popracować nad modelem jazdy w terenie, bo jest raczej kiepski.Muzyka w tej grze jest słaba. Wyłączyłem radio, bo nie da się tego słuchać. Zresztą cała reszta udźwiękowianie też do poprawy. Jakością mocno odstaje od innych nowych gier. Zainstalujesz sportowy filtr, zapłon, może chłodzenie i nagle auto świszczy jakby miało podwójne turbo i mapę na strzały z wydechu. Śmieszne to jest.Mam wrażenie po paru godzinach, że właściwie niewiele się zmieniło od FH4. Co wyszło dobrze, to mapa. Ciekawe i zróżnicowane lokacje.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:08

Trochę trudno się dziwić. Ta gra to "ultimate comfort expierience". Tak, są kontrowersje bo można się czepiać że skoro jedne gry krytykowane są wtórność to czemu FH ma taryfe ulgową? No tylko że tutaj model jest sprawdzony - i ciężko go zepsuć, można jedynie "wprowadzać za mało zmian" do formuły. Myślę że FH7 będzie miała ciężko bo tu jednak grę ciągnie "Japonia", ale kolejna część już nie będzie miała taryfy ulgowej, chyba że wrócą do USA moim zdaniem. Jedyne czego ludzie mocno widzę się czepiają to "fabuła" - drewniane postaci i dialogi na cztery nogi. Ale jak wiadomo fabuła w takich grach znaczy tyle co nic.

U mnie osoboście na duży plus retrowave w radiu - widzę że muzyka ta zagościła już na dobre w mainstreamie, a akurat w takiej grze nie ma chyba nic lepszego (może jedynie poza trance/techno).




