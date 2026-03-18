Forza Horizon 6 będzie lepsza. Playground Games nauczyło się z błędów przy czwartej części

Kultowe pory roku powracają do serii Forza Horizon, ale w znacznie bardziej dopracowanej formie. W najnowszym materiale z cyklu IGN First, deweloperzy z Playground Games podzielili się szczegółami na temat zmiennej aury w nadchodzącej Forzie Horizon 6, osadzonej w malowniczej Japonii.

Forza Horizon 6 – lekcja wyciągnięta z "czwórki"

Twórcy przyznali, że model z Forzy Horizon 4 (osadzonej w Wielkiej Brytanii) miał swoje wady, które irytowały część graczy – szczególnie uciążliwa była zima. Koniec z wiecznie białym asfaltem – deweloperzy zauważyli, że gracze szybko nudzili się drogami stale zasypanymi śniegiem. W nowej odsłonie japońskie służby drogowe działają sprawniej – główne trasy asfaltowe będą regularnie odśnieżane i przejezdne nawet w środku zimy. Choć krajobraz będzie się drastycznie zmieniał, sezon zimowy ma być teraz frajdą dla każdego, a nie utrudnieniem uniemożliwiającym szybką jazdę supersamochodami.