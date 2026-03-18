Forza Horizon 6 będzie lepsza. Playground Games nauczyło się z błędów przy czwartej części

Mikołaj Berlik
2026/03/18 10:40
Zaprezentowano duże zmiany w systemie pogody.

Kultowe pory roku powracają do serii Forza Horizon, ale w znacznie bardziej dopracowanej formie. W najnowszym materiale z cyklu IGN First, deweloperzy z Playground Games podzielili się szczegółami na temat zmiennej aury w nadchodzącej Forzie Horizon 6, osadzonej w malowniczej Japonii.

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 – lekcja wyciągnięta z "czwórki"

Twórcy przyznali, że model z Forzy Horizon 4 (osadzonej w Wielkiej Brytanii) miał swoje wady, które irytowały część graczy – szczególnie uciążliwa była zima. Koniec z wiecznie białym asfaltem – deweloperzy zauważyli, że gracze szybko nudzili się drogami stale zasypanymi śniegiem. W nowej odsłonie japońskie służby drogowe działają sprawniej – główne trasy asfaltowe będą regularnie odśnieżane i przejezdne nawet w środku zimy. Choć krajobraz będzie się drastycznie zmieniał, sezon zimowy ma być teraz frajdą dla każdego, a nie utrudnieniem uniemożliwiającym szybką jazdę supersamochodami.

Kiedy przywołujemy na myśl wnioski wyciągnięte z poprzednich gier, okazuje się, że w Horizon 4 były pewne elementy, które graczom nie do końca odpowiadały w niektórych porach roku – doskonałym przykładem jest tu zima.

Na początku było całkiem fajnie, ale z czasem zauważyliśmy, że gracze zaczęli się nieco męczyć tym, że wszystkie drogi były cały czas pokryte śniegiem. Chcieliśmy wyciągnąć z tego wnioski [...] Japończycy są całkiem dobrzy w utrzymywaniu dróg w czystości, więc nasze drogi asfaltowe – generalnie są one wolne od śniegu.

Brak śniegu na głównych drogach nie oznacza, że zima będzie tylko estetycznym dodatkiem. Playground Games przygotowało konkretne atrakcje dla fanów trudnych warunków. Pojawią się trasy terenowe pozostaną zasypane śniegiem, oferując znacznie większe wyzwanie techniczne i sprawdzając umiejętności kierowców w trudnym terenie. Z kolei dla osób kochających zimową aurę bez względu na kalendarz, przygotowano specjalny region wysokogórski (Alpine Region). Tam śnieg będzie zalegał przez wszystkie cztery pory roku.

System pór roku w Forza Horizon 6 ma być najbardziej ambitnym w historii serii, czerpiąc z naturalnego piękna i zróżnicowania japońskiego klimatu. Każdy sezon ma oferować unikalne wrażenia wizualne i mechaniczne, bezpośrednio inspirując się rzeczywistym cyklem przyrody w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/03/forza-horizon-6-brings-back-seasonal-weather-changes-but-playground-has-learned-from-fh4

Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:03

Przynaje - nie lubiłem zimy w cyklu sezonów. Zawsze wtedy najmniej chciało mi się grindować eventy.




