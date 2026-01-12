Zaloguj się lub Zarejestruj

Forza Horizon 5 świetnie radzi sobie na PS5. Znamy wynik sprzedaży oszacowany przez analityków

Patrycja Pietrowska
2026/01/12 13:00
0
0

Analitycy szacują wynik sprzedażowy Forza Horizon 5 na PS5.

W kwietniu bieżącego roku na konsole PlayStation 5 trafiła Forza Horzion 5. Produkcja studia Playground Games, która pierwotnie zadebiutowała w 2021 roku, okazała się sporym sukcesem komercyjnym na platformie Sony. Według szacunków Rhysa Elliotta z firmy analitycznej Alinea Analytics, port Forza Horizon 5 na PlayStation 5 przekroczył barierę pięciu milionów sprzedanych sztuk od czasu kwietniowej premiery.

Forza Horizon 5
Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 sprzedaje się znakomicie na PS5

Jak ocenia analityk, tak duże zainteresowanie pozwoliło na wygenerowanie ponad trzystu milionów dolarów przychodu z tytułu, który jest dostępny na rynku już od czterech lat. Miniony rok przyniósł wyraźną zmianę w polityce wydawniczej Xboxa, co zaowocowało przeniesieniem na PS5 takich gier jak Senua’s Saga: Hellblade 2, Indiana Jones and the Great Circle czy Gears of War: Reloaded. Mimo obecności tak rozpoznawalnych marek, to właśnie meksykańskie wyścigi osadzone w otwartym świecie zdobyły miano najpopularniejszego portu wśród użytkowników sprzętu Sony.

Forza Horizon 5 przekroczyła w tym tygodniu 5 milionów sprzedanych egzemplarzy na PS5 (szacunki @alineaanalytics).

To ponad 300 mln dolarów przychodu wygenerowanego przez port czteroletniej gry.

Decyzja Xboxa o mocniejszym wejściu w model wydawcy third-party nie jest żadną tajemnicą – zwłaszcza w kontekście wysokich wymagań Microsoftu dotyczących rentowności. – czytamy we wpisie na platformie X.

GramTV przedstawia:

Niesłabnąca popularność tej produkcji wynika z faktu, że już w pierwszym tygodniu od pierwotnej premiery przyciągnęła ona ponad dziesięć milionów graczy. Deweloperzy stale rozbudowują swój tytuł o nowe funkcje i dodatkową zawartość.

Warto przy okazji wspomnieć, że zapowiedziano już kolejną odsłonę serii. Forza Horizon 6 przeniesie graczy do Japonii.

Forza Horizon 5 zadebiutowała na PlayStation 5 29 kwietnia 2025 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy również do lektury: Recenzja Forza Horizon 5 – ale Meksyk!

Źródło:https://gamingbolt.com/forza-horizon-5-has-reportedly-sold-over-5-million-units-on-ps5

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

