Forza Horizon 5 świetnie radzi sobie na PS5. Znamy wynik sprzedaży oszacowany przez analityków

W kwietniu bieżącego roku na konsole PlayStation 5 trafiła Forza Horzion 5. Produkcja studia Playground Games, która pierwotnie zadebiutowała w 2021 roku, okazała się sporym sukcesem komercyjnym na platformie Sony. Według szacunków Rhysa Elliotta z firmy analitycznej Alinea Analytics, port Forza Horizon 5 na PlayStation 5 przekroczył barierę pięciu milionów sprzedanych sztuk od czasu kwietniowej premiery.

Forza Horizon 5 sprzedaje się znakomicie na PS5

Jak ocenia analityk, tak duże zainteresowanie pozwoliło na wygenerowanie ponad trzystu milionów dolarów przychodu z tytułu, który jest dostępny na rynku już od czterech lat. Miniony rok przyniósł wyraźną zmianę w polityce wydawniczej Xboxa, co zaowocowało przeniesieniem na PS5 takich gier jak Senua’s Saga: Hellblade 2, Indiana Jones and the Great Circle czy Gears of War: Reloaded. Mimo obecności tak rozpoznawalnych marek, to właśnie meksykańskie wyścigi osadzone w otwartym świecie zdobyły miano najpopularniejszego portu wśród użytkowników sprzętu Sony.