Szybsza niż konkurencja. Forza Horizon 5 ze świetnym wynikiem sprzedaży na PS5

Zgodnie z informacjami podanymi przez Elliotta, na konsoli firmy Sony, należącej do głównego konkurenta wydawcy gry, czyli Microsoftu, rzekomo sprzedano imponujące 1,4 miliona kopii gry Forza Horizon 5 w zaledwie siedem dni od jej pojawienia się na PS5, co stanowi wyjątkowo silny start. Rhys Elliott wyraźnie zaznaczył w swojej analizie, że Forza Horizon 5 sprzedawała się ponad dwukrotnie szybciej niż inna gra udostępniona wcześniej na PS5, czyli pirackie przygody w Sea of Thieves.

Co więcej, jej tempo sprzedaży miało być też „znacznie szybsze” w porównaniu do gry Indiana Jones and the Great Circle, również niedawno udostępnionej na konsoli Sony i będącej świeżym tytułem od studia należącego do Microsoftu. Według analizy w dniu premiery dostęp do gry uzyskało rzekomo 702 400 graczy.

Przygotuj się na największą przygodę Horizon! Poprowadź zapierające dech w piersi ekspedycje po kolorowym, tętniącym życiem Meksyku, gdzie pochłonie cię jazda bez ograniczeń za kierownicą setek najwspanialszych samochodów świata. – brzmi opis gry.

Forza Horizon 5 zadebiutowała na PlayStation 5 29 kwietnia 2025 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy również do lektury: Recenzja Forza Horizon 5 – ale Meksyk!