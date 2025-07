Forza Horizon 5 miała zaliczyć naprawdę udany, pierwszy miesiąc na PS5. Hit Xboxa podbija konsolę Sony

Dane dotyczące sprzedaży zostały ujawnione na profilu LinkedIn Harrisona Bolina, byłego projektanta gier i poziomów z Turn 10. Po zwolnieniu z Microsoftu Bolin umieścił w swoim CV informację, że przyczynił się do stworzenia funkcji wieloplatformowych, które umożliwiły sprzedaż Forza Horizon 5 w liczbie dwóch milionów egzemplarzy w zaledwie jeden miesiąc, wyłącznie na konsoli PlayStation 5

Wcześniej pojawiały się informacje wskazujące, że Forza Horizon 5 sprzedała się na PlayStation 5 w liczbie 1,4 miliona kopii w zaledwie siedem dni od premiery na konsoli Sony. Co więcej, produkcja miała też znacznie przewyższyć wyniki sprzedażowe innych dwóch dużych tytułów, które przeszły z Xboxa na PS5: Indiana Jones i Wielki Krąg oraz Sea of Thieves. Według analiz w dniu debiutu dostęp do gry uzyskało rzekomo 702 400 graczy.

Forza Horizon 5 zadebiutowała na PlayStation 5 29 kwietnia 2025 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy również do lektury: Recenzja Forza Horizon 5 – ale Meksyk!