Forza Horizon 5 – kolejny dodatek powstaje. Szczegóły dopiero w przyszłym roku

Forza Horizon 5 okazała się być prawdziwym hitem, który przyciągnął przed ekrany miliony graczy. Pierwszy dodatek – powstały przy współpracy z marką Hot Wheels – jest dostępny już od lipca i został dość ciepło przyjęty przez fanów. Miłośnicy produkcji autorstwa Playground Games z pewnością wyczekują kolejnego dużego DLC, licząc na atrakcyjne nowości. Wiemy, że drugie rozszerzenie powstaje, ale obecnie twórcy nie mogą ujawnić żadnych szczegółów na jego temat.

Forza Horizon 5 – drugie DLC jest w produkcji

Więcej informacji na temat drugiego dodatku do Forza Horizon 5 powinniśmy otrzymać na początku 2023 roku. Twórcy zajawili tę informację podczas jednego ze streamów, które są publikowane w ramach projektu Forza Monthly. Deweloperzy zapewniają jednak, że ciężko pracują nad nową zawartością.



Gry z serii Forza sprzedają się świetnie, więc następne odsłony z pewnością będą powstawać cyklicznie. Plotki, które pojawiły się w maju, mówiły o tym, że w przygotowaniu jest już Forza Horizon 6, ale to chyba nie powinno nikogo dziwić.



Na koniec przypomnijmy, że Forza Horizon 5 zadebiutowała na rynku 4 listopada 2021 roku, a produkcja dostępna jest na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Zachęcam do zapoznania się z naszą recenzją.