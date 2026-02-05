Zaloguj się lub Zarejestruj

Fortnite ponownie sięga po hit Netflixa. Nowe skórki już na horyzoncie

Patrycja Pietrowska
2026/02/05 17:10
Fortnite odsłania kolejną porcję zawartości z KPop Demon Hunters.

Fortnite oficjalnie zaprezentował pierwsze materiały z drugiej fali współpracy z filmem KPop Demon Hunters. Po miesiącach spekulacji deweloper potwierdził, że nowe skórki i przedmioty kosmetyczne trafią do gry 6 lutego. Twórcy zdecydowali się wrócić do współpracy, która wcześniej cieszyła się wyjątkowo dużą popularnością wśród graczy.

KPop Demon Hunters wracają do Fortnite. Druga fala współpracy właśnie została ujawniona

Pierwsza fala crossoveru zadebiutowała jesienią poprzedniego rozdziału i obejmowała charakterystyczne stroje Rumi, Miry oraz Zoey, a także emotkę, tematyczne plecaki w formie ramenów i unikalne kilofy. Duże zainteresowanie wzbudził również specjalny tryb Horde Rush, który znacząco wpłynął na pozytywny odbiór całego wydarzenia. Od tamtej pory społeczność wielokrotnie domagała się rozszerzenia współpracy, na co Epic Games ostatecznie odpowiedziało.

Nowy zwiastun ujawnia, że Rumi, Mira i Zoey otrzymają swoje sceniczne stroje „Golden”, uznawane przez fanów za jedne z najbardziej efektownych w całym filmie. Do obsady dołącza również Jinu, który pojawi się w dwóch wariantach. Pierwszy przedstawia go w codziennym stroju znanym z występów „Soda Pop”, natomiast drugi nawiązuje do demonicznej formy. Dodatkowo pokazano nową emotkę inspirowaną momentem z Zoey, w którym bohaterka wysypuje popcorn z oczu.

Kosmetyki trafią do sklepu w grze, ale deweloper przygotował także wydarzenie rywalizacyjne pod nazwą KPop Demon Hunters Cup. Uczestnicy turnieju będą mogli zdobyć skórkę Jinu za darmo, jeśli zajmą miejsce w pierwszej dwieście pięćdziesiątce. Do wygrania przewidziano również plecak Sussie.

Fortnite konsekwentnie rozwija ofertę crossoverów z popularnymi markami i twórcami, obejmującymi m.in. Regular Show, Kizuna Ai czy The Office. Niedawno ogłoszono także współpracę z Honkai: Star Rail, a sezon ma potrwać do marca, co sugeruje, że w najbliższych tygodniach gracze mogą spodziewać się kolejnych dużych zapowiedzi.

Źródło:https://gamerant.com/fortnite-kpop-demon-hunters-wave-2-skins-huntrx-jinu/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

