Fortnite ponownie sięga po hit Netflixa. Nowe skórki już na horyzoncie

Fortnite oficjalnie zaprezentował pierwsze materiały z drugiej fali współpracy z filmem KPop Demon Hunters. Po miesiącach spekulacji deweloper potwierdził, że nowe skórki i przedmioty kosmetyczne trafią do gry 6 lutego. Twórcy zdecydowali się wrócić do współpracy, która wcześniej cieszyła się wyjątkowo dużą popularnością wśród graczy.

KPop Demon Hunters wracają do Fortnite. Druga fala współpracy właśnie została ujawniona

Pierwsza fala crossoveru zadebiutowała jesienią poprzedniego rozdziału i obejmowała charakterystyczne stroje Rumi, Miry oraz Zoey, a także emotkę, tematyczne plecaki w formie ramenów i unikalne kilofy. Duże zainteresowanie wzbudził również specjalny tryb Horde Rush, który znacząco wpłynął na pozytywny odbiór całego wydarzenia. Od tamtej pory społeczność wielokrotnie domagała się rozszerzenia współpracy, na co Epic Games ostatecznie odpowiedziało.