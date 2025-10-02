Fortnite łączy siły z KPop Demon Hunters. Nowy tryb Demon Rush dostępny tylko przez miesiąc

Fortnite wita kolejną globalną sensację w swoim świecie. Tym razem do uniwersum dołącza KPop Demon Hunters. Jest to IP, które zdobyło popularność zarówno w sferze filmowej, jak i muzycznej.

Fortnite x KPop Demon Hunters – nowe skórki, tryb Demon Rush i nagrody

Od dzisiaj, gracze mają możliwość nabycia w sklepie Fortnite skórek reprezentujących członkinie zespołu HUNTR/X, w skład którego wchodzą Rumi, Mira oraz Zoey. Poza skinami udostępniono również różnorodne akcesoria oraz emotki, których inspiracją był film dostępny na platformie Netflix. Co więcej, te nowe postacie zostały wprowadzone do Fortnite również w formie figurek Lego, dzięki czemu są one użyteczne w różnych trybach Lego Fortnite.