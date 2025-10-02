Zaloguj się lub Zarejestruj

Fortnite łączy siły z KPop Demon Hunters. Nowy tryb Demon Rush dostępny tylko przez miesiąc

Patrycja Pietrowska
2025/10/02 19:00
Fortnite w klimacie K-Pop.

Fortnite wita kolejną globalną sensację w swoim świecie. Tym razem do uniwersum dołącza KPop Demon Hunters. Jest to IP, które zdobyło popularność zarówno w sferze filmowej, jak i muzycznej.

Fortnite x KPop Demon Hunters
Fortnite x KPop Demon Hunters

Fortnite x KPop Demon Hunters – nowe skórki, tryb Demon Rush i nagrody

Od dzisiaj, gracze mają możliwość nabycia w sklepie Fortnite skórek reprezentujących członkinie zespołu HUNTR/X, w skład którego wchodzą Rumi, Mira oraz Zoey. Poza skinami udostępniono również różnorodne akcesoria oraz emotki, których inspiracją był film dostępny na platformie Netflix. Co więcej, te nowe postacie zostały wprowadzone do Fortnite również w formie figurek Lego, dzięki czemu są one użyteczne w różnych trybach Lego Fortnite.

Wprowadzenie KPop Demon Hunters do gry łączy się również z powrotem lubianego Horde Rush, który na potrzeby kolaboracji został przekształcony w Demon Rush. Tryb ten pozostanie dostępny dla społeczności przez miesiąc, a jego zakończenie planowane jest na 1 listopada. Opis trybu Demon Rush informuje, że uczestnicy mogą wcielić się w Rumi, Mirę lub Zoey i walczyć z nieskończonymi falami demonów.

Fani, którzy zdecydują się na bardziej tradycyjną rozgrywkę, również znajdą coś dla siebie. Gracze będą mogli realizować nowe misje i wyzwania zlecone przez Rumi, Mirę i Zoey, dostępne zarówno w standardowym Battle Royale, jak i w trybie Blitz. Ukończenie tych zadań pozwoli na zdobycie nagród, w tym miecza należącego do Rumi oraz pikantnej zupy ramen Miry.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/kpop-demon-hunters-has-arrived-in-fortnite-with-skins-items-and-a-new-mode/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

