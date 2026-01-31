Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna grafika wystarczyła. Społeczność Fortnite już wie, co nadchodzi

Patrycja Pietrowska
2026/01/31 16:00
0
0

Fortnite szykuje nową współpracę.

Fortnite ponownie podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącej współpracy z inną popularną marką. Crossovery od lat stanowią istotny element strategii Epic Games i regularnie wywołują ogromne zainteresowanie społeczności.

Fortnite
Fortnite

Dwa miecze i masa spekulacji. Fortnite zapowiada kolejny crossover

Na oficjalnym profilu Epic Games Store w serwisie X opublikowano grafikę przedstawiającą dwa miecze oraz podpis sugerujący, że ktoś „przeciera sobie szlak do Fortnite”. Obrazek niemal natychmiast wywołał lawinę komentarzy, a znaczna część użytkowników zaczęła wskazywać na możliwą współpracę z Honkai Star Rail. Spekulacje te szybko zyskały na wiarygodności, gdy znany informator ze sceny Fortnite, ShiinaBR, potwierdził, że chodzi właśnie o produkcję studia miHoYo.

Dodatkową pożywką dla fanowskich teorii stały się same miecze widoczne na grafice. Uważni obserwatorzy zwrócili uwagę na ich wygląd, który wyraźnie nawiązuje do broni znanych z Honkai Star Rail. Złoto-czarny miecz został powiązany z postacią Blade’a, natomiast katana z charakterystycznym czerwonym ostrzem kojarzona jest z Kafką. Na tej podstawie część graczy zaczęła spekulować, że to właśnie te dwie postacie mogą trafić do Fortnite w ramach nadchodzącej współpracy.

GramTV przedstawia:

Na ten moment Epic Games nie potwierdziło oficjalnie ani samej kolaboracji, ani ewentualnych bohaterów, którzy mieliby pojawić się w grze. Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to kolejny przykład na to, że Fortnite coraz śmielej sięga po współprace z tytułami spoza zachodniego rynku. Na oficjalne szczegóły gracze muszą jednak jeszcze poczekać, ponieważ na razie wszystkie informacje opierają się wyłącznie na zapowiedzi graficznej i potwierdzeniu ze strony zaufanego źródła przecieków.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

